Названы районы-лидеры по выполнению плана посевной в Татарстане

Всего в республике на середину мая посеяно 1 млн 38 тыс. га, что составляет 61% от плана

Четыре района Татарстана лидируют к середине мая по выполнению плана посевных работ. Об этом на совещании в Доме правительства РТ сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Лидерами среди муниципальных районов по посевной работе стали Тетюшский — посеяно 82% от плана, Заинский — 79%, Спасский и Лениногорский — по 76%.

Всего на данный момент в Татарстане посеяно 506,5 тыс. га зерновых культур — 65% от плана, 46 тыс. га сахарной свеклы — 86%, 246 тыс. га подсолнечника — 71% и 101 тыс. га рапса — 65%, а также посажено 2 156 га картофеля и овощей.



Министр отметил, что самые большие площади ярового сева по республике — свыше 67 тыс. га, из них на сегодня посеяно 65%.

Ранее Минсельхозом РФ и федеральным центром «Агроэкспорт» были сформированы целевые показатели развития экспорта продукции АПК до 2030 года. Задача Татарстана — к 2030 году увеличить экспорт продукции до $900 миллионов.

Зульфат Шафигуллин