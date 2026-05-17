Болгарская певица Dara стала победительницей «Евровидения-2026»

Над победной композицией работал греческий композитор Димитрис Контопулос, известный России по сотрудничеству с Филиппом Киркоровым, Сергеем Лазаревым и Ани Лорак

В австрийской столице завершился международный музыкальный конкурс «Евровидение-2026». Победу одержала представительница Болгарии Дарина Йотова, выступавшая под псевдонимом Dara. Ее композиция Bangaranga принесла исполнительнице 516 баллов.

Второе место занял израильский артист Ноам Беттан, набравший 343 балла. Бронзу завоевала Александра Кэпитэнску из Румынии с результатом 296 баллов. В первую десятку также вошли Австралия, Италия, Финляндия, Дания, Молдова, Украина и Греция.

Примечательно, что Болгария впервые в истории конкурса стала победителем. Над победной композицией работал греческий композитор Димитрис Контопулос, известный российским слушателям по сотрудничеству с Филиппом Киркоровым, Сергеем Лазаревым и Ани Лорак.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Финал конкурса прошел на стадионе «Винер-Штадтхалле». В соревновании приняли участие представители 25 стран. Наименьшее количество баллов получила Великобритания — всего один балл, за ней последовали Австрия (6 баллов) и Германия (12 баллов). Россия продолжает оставаться вне конкурса уже пятый год подряд.

Наталья Жирнова