В Татарстане надеются провести чемпионат Европы по плаванию в 2028 году

Министерство спорта Татарстана находится в тесных контактах с европейской плавательной федерацией по вопросу проведения турнира

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов выразил надежду, что через два года в Казани состоится чемпионат Европы по плаванию. По его словам, контакт с европейской плавательной федерацией имеется, шансы на проведение турнира есть.

С 15 по 20 мая 2026 года в Казани проходит чемпионат России по прыжкам в воду.

— Это не просто чемпионат России, это отбор на чемпионат Европы, который пройдет в этом году в Париже, во Франции. Надеемся, что через два года эти соревнования пройдут в Казани. Сейчас находимся в коллаборации, в контакте с европейской федерацией, нашими коллегами из Федерации водных видов спорта России, — сказал Леонов «Чемпионату».

5 февраля European Aquatics заявила, что российские спортсмены во всех соревнованиях, кроме взрослых, больше не будут подвергаться ограничениям на участие как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

Несмотря на наложенные ранее санкции, Казань сохраняет за собой право проведения чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году. Турнир пока не переносили.

Зульфат Шафигуллин