В Московской области в результате атаки БПЛА погиб индийский рабочий, еще трое получили ранения

Об этом сообщило посольство Индии в России, отметив, что сотрудники диппредставительства посетили место происшествия и встретились с пострадавшими в больнице

В результате атаки беспилотного летательного аппарата, проведенной ВСУ в Московской области, погиб один гражданин Индии, еще трое получили ранения. Об этом сообщило посольство Индии в России, отметив, что сотрудники диппредставительства посетили место происшествия и встретились с пострадавшими в больнице.

Дипломаты выразили соболезнования семье погибшего и заверили, что оказывают необходимую помощь пострадавшим, взаимодействуя с местными властями и руководством компании, где работали пострадавшие.

Минувшей ночью силы ПВО Минобороны России отразили массированную атаку БПЛА на столичный регион. По предварительным данным, в Москве и Подмосковье пострадали более 12 человек, трое погибли. Атака стала самой крупной за более чем год: только за сутки был уничтожен 81 беспилотник, а всего по России — 556 БПЛА. В результате падения обломков сбитого беспилотника в деревне Погорелки под Мытищами погибли двое мужчин. Также в Красногорске был поврежден многоквартирный дом, однако среди жителей пострадавших нет.

Наталья Жирнова