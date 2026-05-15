Экспорт российской халяль-продукции приближается к $400 млн, но рынку нужна диверсификация

Россия поставляет за рубеж в основном мясо птицы — есть риск, что появится зависимость от одного направления

Экспорт халяль-продукции из России показывает положительную динамику. В частности, за последние четыре года поставки в Иорданию выросли в шесть раз, в Турцию — в 3,6 раза, в Египет — в 1,7 раза, Кувейт — в 1,5 раза. Ведущими импортерами выступают Саудовская Аравия, ОАЭ и Иран, рассказал на сессии «КазаньФорума-2026» руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин. По его словам, теперь рынку необходима диверсификация. О том, как идет этот процесс сейчас и какие планы в этой сфере строит Татарстан, — в материале «Реального времени».

Нужно больше малых предприятий, которые доращивали бы себя до глобального уровня

Экспорт халяль-продукции из России показывает положительную динамику. По итогам прошлого года он приближается к $400 млн, сообщил сегодня в Казани руководитель Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация) Дмитрий Вольвач. Основа экспорта — продукты питания, в том числе кондитерские изделия.

При этом число субъектов, формирующих эти $400 млн, невелико, признал Вольвач.

— Среди них есть несколько крупных компаний, а мне бы хотелось, чтобы произошла диверсификация. [Чтобы] среди них было больше малых предприятий, которые доращивали бы себя до уровня серьезных глобальных экспортеров, — поделился он.

По словам Дмитрия Вольвача, в России перспективен и рынок халяль-услуг. Пока в стране не хватает соответствующих средств размещения, заведений общепита, мест отдыха и т. п.

— Это огромный рынок и возможность выводить на глобальный уровень российские бренды, — в первую очередь, конечно, в сфере туризма и гостеприимства. Для этого мы ведем определенную работу и будем продолжать ее. Хочется, чтобы количество участников данного рынка росло, — рассказал глава Росаккредитации.



России нужно диверсифицировать предложение халяль-продукции

Ведущими странами-импортерами российской халяльной продукции выступают Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Иран — на них в прошлом году пришлось более 90% общего объема российского халяльного экспорта, рассказал руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин. При этом на Саудовскую Аравию пришлось 76% поставок продовольствия по стандарту «халяль». «И мы все знаем, что в основном это поставка птицы», — рассказал докладчик.

По его словам, такая ситуация грозит России зависимостью от одного рынка. Необходимо диверсифицироваться, расширять и ассортимент халяльной продукции, и географию импортеров.

— И потихонечку это происходит. Мы начали поставки молочной продукции в Северную Африку, мясной — в Юго-Восточную Азию. В 2026 году в Малайзию отгружено 30 тонн индейки. Этим занимались много лет, первая партия прошла, и мы видим колоссальный спрос, — утверждает он.

За последние четыре года поставки в Иорданию выросли в шесть раз, в Турцию — в 3,6 раза, в Египет — в 1,7 раза, Кувейт — в 1,5 раза.

Интерес к российскому рынку проявляет и Сингапур, рассказал директор департамента «халяль» Исламского религиозного совета страны (MUIS) Мухаммад Фэйзал Бин Отман. В разговоре с «Реальным временем» он подчеркнул: республика нацелена на взаимное признание стандартов «халяль» с российскими органами сертификации, в том числе профильным комитетом Татарстана. На вопрос о том, какая именно продукция интересует Сингапур, он пока не ответил. Подчеркнул: для начала нужно заключить соглашение.



Татарстан нацелился на экспорт в Марокко, Алжир и Тунис

Татарстан в прошлом году побил рекорд по экспорту халяль-продукции: он составил $45 млн. Для сравнения, в 2024 году показатель был на уровне $14 млн, а в 2023-м — $11,5 млн. За январь — апрель 2026-го объем экспорта превысил $16,5 млн. Плановая задача на этот год — более 50 млн, говорили в Минсельхозпроде республики.

Тогда же сообщалось, что татарстанские халяль-производители поставляют мясную, молочную и кондитерскую продукцию, полуфабрикаты, хлебобулочные изделия, а также отдельные сегменты переработки и напитков. Наибольшей востребованностью их предложение пользуется в странах СНГ, Ираке, Египте, Саудовской Аравии, ОАЭ, Монголии и Бразилии. Растущий интерес наблюдается со стороны стран Юго-Восточной Азии и Северной Африки.

Сертификаты Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ признаются в десятках государств, включая в Индонезию, Малайзию, Катар, Кувейт. Как рассказал сегодня его председатель Аббяс хазрат Шляпошников, теперь Татарстан ведет работу с Марокко, Египтом, Алжиром и Тунисом. Также в планах — Иран и Пакистан.

Что касается аккредитованных российских органов сертификации в целом, они признаются в 18 странах Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии. Активные переговоры идут еще более чем с 15 государствами, заверил Вольвач.

