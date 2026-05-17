Зеленодольск стал аутсайдером по удовлетворенности качеством медицинских услуг среди крупных городов Татарстана

Лидерами по этому показателю стали Казань и Набережные Челны

Зеленодольск стал аутсайдером по удовлетворенности качеством медицинских услуг среди крупных городов Татарстана. Это следует из обновленных данных индекса качества жизни платформы развития государственно-частного партнерства «Развивай.РФ», с которыми ознакомилось «Реальное время».

Издание сравнило показатели самых населенных городов республики: Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск и Зеленодольск. Согласно данным площадки, лидерами по удовлетворенности стали Казань и Набережные Челны — у них доля составляет 48,8 и 40 соответственно. Следом идет Альметьевск — 37,2. С разницей шесть пунктов от третьего места отстает Нижнекамск 31,6, а замыкает список Зеленодольск, который проигрывает четвертому место лишь 0,12 пункта — 31,48.

Примечательно, что в число лидеров индекса по направлению «Укрепление и охрана здоровья» среди всех городов России вошла Казань, сообщает «Ъ». Город в этом списке соседствует с Нальчиком, Якутском, Пензой, Петропавловском-Камчатским, Майкопом, Владивостоком, Сургутом, Ставрополем и Ноябрьском.

Согласно данным «Развивай.РФ», Казань почти по всем показателям индекса выигрывает средние данные городов-миллионников: у столицы Татарстана «хромают» показатели «Социальная защита» и «Материальное благополучие» (как среди средних значений миллионников, так и всех городов). Также в Казани ниже медианы среди городов с миллионным населением раздел «Транспорт».

При этом, по показателю, который характеризует уровень комфорта для создания семьи и ее проживания, а также по наличию работы и возможности развития Казань превосходит средние данные почти на 20 пунктов.

Наталья Жирнова