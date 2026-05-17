В театре Камала сняли сериал с помощью хромакея, игрового движка и нейросетей

В планах создать сериал о булгарских городах

29 мая в кинотеатре «Мир» покажут мини-сериал «Алтын хәрефләр» («Золотые буквы») о первых годах татарского театра. Продюсером проекта стал актер Камаловского театра Фанис Зиганша, а режиссером и сценаристом — Андрей Лысяков. Это их второй совместный проект после фильма «Соединяющий миры» о Каюме Насыри. «Золотые буквы» полностью сняты в театре Камала при помощи актеров, хромакея и нейросетей.

«Сценарий писался легко, но потом очень тяжело редактировался»

Как говорит Андрей Лысяков, профессии он учился «на площадке», работая над телепроектами «Народный артист», «Танцы со звездами», «Фактор А», а также активно снимая документальные картины для Первого канала, каналов «Совершенно секретно», «Культура». В ТЮЗе шел его спектакль «Книга силы», много он занимался новогодними елками, придумал онлайн-радио «Казань поет».

Как объяснил Фанис Зиганша, после фильма о Каюме Насыри ему настолько удобно было работать с Лысяковым, что он решил с ним делать и сериал о татарском театре, которому в этом году официально исполняется 120 лет. Также в последние годы справлялось немало юбилеев театральных деятелей — Карима Тинчурина, Салиха Сайдашева, Габдуллы Кариева. Они также стали героями картины, наряду с Габдуллой Тукаем, Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской и другими.

Закрытый показ сериала был 3 мая, официальная премьера в «Мире» пройдет 29 мая, ведутся переводы с телеканалом ТНВ, предполагается, что серии выложат и в социальные сети. За поддержку Зиганша благодарил министра культуры РТ Ираду Аюпову и и.о. председателя Госсовета РТ Марата Ахметова.

— У меня как уроженца и патриота родного края есть своя главная цель: я хочу город, свою малую родину, сделать популярным и известным во всем мире, — сходу выдал Лысяков, объяснив, что этим проектом хочет сделать более узнаваемыми лица Камаловского театра, выведя их за пределы сцены.

— Сценарий писался легко, но потом очень тяжело редактировался, — объяснил он. — Дело в том, что документальные свидетельства о жизни первых татарских актеров довольно противоречивы. Поскольку это люди творческие, то они писали хорошо про себя и не очень хорошо про других.

В итоге в книгах авторы видели взаимоисключающие факты. К примеру, очень много версий об уходе Ильяса Кудашева-Ашказарского из созданной им труппы. Сам он писал, что причина — козни коллеги. Коллеги писали, что он не справлялся с труппой как руководитель.

Нет, указал Лысяков, однозначной позиции даже по тому, где они находились, когда у татар показывались первые спектакли. Как известно, их ставили в так называемом «Шимбәчеләр» («Субботяне»).

В картине немало знакомых пейзажей и лиц.

Театр пошел из народа

— С одной стороны, нас это сбило с толку, с другой стороны — это доказательство, что театр возник в народе, — указал Лысяков. — Он не имел единого центра, единого очага.

Консультантами сериала стали театровед Айгуль Габяши и заведующая литературно-драматургической частью Камаловского театра Гульшат Фаттахова, которые отвечали за одежду, аксессуары, архитектуру, лексику.

— Это был для нас вызов, — пояснил Лысяков. — Это не театр и не кино в чистом виде, не документалистика, это синтез. Это актерская реконструкция, пограничный проект.

— Мы начинаем новый формат, — добавил Зиганша.

Оператором-постановщиком сериала стал Никита Оленин, а музыку написал Всеволод Сарандов. Помимо актеров театра, снимался казанский преподаватель английского языка Марк Уайт, который изобразил покупателя в лавке Галиаскара Камала. Правда, потом, как стало понятно по коротким комментариям, его лицо заменили на другого актера. От Камаловского театра в сериале снимались Самат Хабиров, Зуфар Нуртдинов, Илюса Камалиева, Чулпан Назипова, Ирхан Габдуллин, Ильдар Хайруллин и другие.

Продюсер картины — Фанис Зиганша.

Универсальный зал стал кинопавильоном

Зиганша в фильме говорит, что авторы решились рассказать о своих героях «с небольшой долей фантазии». Серии снимались за неделю в Универсальном зале театра Камала, который изначально позиционировался и как киноплощадка.

— Там есть камеры, настроен свет, работает плунжер, можно найти реквизит, декорации, — объяснил Зиганша. — В течение недели он поработал павильоном. Будет и продолжение, я надеюсь. Сейчас мы показали довоенный театр, мне хочется показать 1940-е, 1957 год, когда проходила Декада татарского искусства и литературы в Москве, эпоху Марселя Салимжанова.

Фильм полностью снят при помощи игры актеров. При этом с помощью современных технологий и нейросетей были созданы фон и декорации. Здесь основная нагрузка была возложена на игровой движок Unreal Engine 5, который дает возможность создать 3D-графику. Как известно, с 2022 года доступ к нему открыт для всех разработчиков. На разработку этой части проекта ушло четыре месяца.

— Мы брали исторические здания и компоновали из них сцену, которая нам нужна. Потому что, когда играет актер, он не может играть в одну сторону. Он обязательно играет с реакциями, облетами, нам необходимо было эту сцену сделать многогранной, это нельзя было сделать через одну фотографию, — объяснил Лысяков. — Мы что-то рисовали, переводили в 3D, компоновали, а потом в Unreal Engine расставляли световую картину.

Задача была, дополнил Лысяков, чтобы зритель не скучал ни секунды. Так что виртуальные, хоть и основанные на реальности улицы, парки Казани, поезда и театры — все это было наложено потом, из-за чего у сериала возникает занятный эффект, ведь обычно такие фоны присущи детским передачам. Вспомним, что недавно студия «ШАЯН мультфильм» представила мультсериал «Внук Шурале — Шуркай», который также сделан с помощью нейросетей.

А у Лысякова и Зиганши есть еще один проект на будущее — о городах Волжской Булгарии. Снят он будет по такой же технологии, сценарий написан при сотрудничестве с институтом истории имени Марджани, помочь вызвался и Национальный музей РТ.