«…Делай добро, подобно тому, как Аллах сделал добро для тебя» (Коран 28:77)

Александр Тарасов об истории, достижениях и задачах, стоящих перед Благотворительным фондом «Сокровенное»

Официально датой начала деятельности Благотворительного фонда «Сокровенное» считается 1 февраля 2024 года. Когда реально было принято решение о создании фонда? Почему возникла необходимость в его появлении? Каких результатов удалось добиться фонду за чуть более чем два года деятельности и какие цели стоят перед организацией сегодня? Подробности — в эксклюзивном интервью Александра Тарасова «Реальному времени».

«Назрел вопрос централизации благотворительной деятельности»

— Александр Николаевич, за последние два года «Реальное время» не раз пересекалось с возглавляемым вами фондом на социально значимых событиях. Это и республиканская благотворительная акция «Помоги собраться в школу», и одно из ярчайших событий, направленных на популяризацию и сохранение родного языка, — Международный конкурс чтецов им. Габдуллы Тукая… И это только то, что сразу приходит на память. А ведь событий с участием фонда намного больше. Даже как-то не верится, что фонду «Сокровенное» лишь чуть больше двух лет…

— Согласен. Но по возрасту нашего фонда немного поправлю. Фонд был учрежден по инициативе и при поддержке АО «ТАИФ» в конце 2023 года. Некоторое время заняла подготовка документов. В качестве юридического лица мы были зарегистрированы 29 января 2024 года, а с 1 февраля 2024 года фонд приступил к своей деятельности. Собственно, с этого дня мы и отсчитываем начало нашей работы.

— Почему и для чего был создан фонд? Какие задачи ставили перед собой тогда и над чем работаете сейчас?

— В основе создания фонда более глубокие исторические корни. В прошлом году исполнилось 35 лет с момента основания ВТНПО «Казань» и 30 лет со дня, когда на ее основе было создано АО «ТАИФ», к сегодняшнему дню выросшее до одного из крупнейших в России негосударственных многоотраслевых холдингов, ключевым девизом которого с момента основания стало «Сила — во благо!».

Флагманы, локомотивы экономики республики, развиваясь экономически, полностью погружены и в реализацию социально значимых направлений. Это естественно! Как естественно откликаться на просьбы о помощи тех, кому это действительно нужно. Не так давно в одном из ваших материалов звучали цифры, что общий объем только безвозмездных благотворительных инвестиций Группы ТАИФ за годы деятельности компаний превысил 700 млрд рублей. Это то, о чем сказано. Но уверен, что можно смело говорить о гораздо больших социальных инвестициях в самые разные сферы жизни республики и страны.

И возвращаясь к вашему вопросу «Почему возникла необходимость в создании специального благотворительного фонда?», так вот, когда компания на постоянной основе инвестирует в благотворительные проекты, это становится частью ее корпоративной культуры. Бизнес не занимается благотворительностью для галочки. Это целое социально ответственное направление работы, со своим бюджетом и результатами.

Чем сильнее и успешнее становится компания, тем чаще обращаются к ней за помощью. Анализ того, насколько такая поддержка необходима и как просьба соотносится с внутренней культурой компании и способствует развитию высоких нравственных идеалов и духовных ценностей Общества, ложится на плечи руководства отдельных компаний и акционеров Группы ТАИФ. Чем больше таких обращений, тем (и это объективная реальность) больше времени это отнимает от решения основных производственных и экономических задач: эффективно, взвешенно, продуманно выстраивать и поддерживать технологические процессы, заниматься развитием и модернизацией, осваивать новые направления... А ведь от успешности производственных, внутри— и внешнеэкономических процессов компаний зависит очень многое: экономика самой компании, республики, страны, достаток людей, работающих на производствах и в структурах компании, благополучие их семей и в конечном итоге сама возможность оказывать благотворительную поддержку.

Вот из этой органической потребности абсолютно естественно выросла задача создания благотворительной некоммерческой организации — фонда «Сокровенное», который взял под свое управление и эффективный контроль все корпоративные социально-благотворительные направления.

Какой это дает эффект? Во-первых, перераспределение задач. Бизнес, продолжая активно участвовать в социально значимых и благотворительных проектах, получает возможность полностью сконцентрироваться на решении ключевых производственно-экономических задач, оставив за собой право анализировать эффективность социальных инвестиций. На Фонд ложится другая функция — более пристально анализировать обоснованность, социальную значимость и важность каждого благотворительного проекта, формировать детально проработанную профессиональную экспертизу и взвешенную, продуманную, опирающуюся на анализ реальной потребности, до мелочей проработанную программу ее реализации. Во-вторых, такая структура взаимодействия позволяет осуществлять более четкий и прозрачный механизм планирования и контроля расходования достаточно объемного бюджета благотворительной и спонсорской поддержки.

«Первые шаги фонда…»

— Что стало первым проектом, получившим поддержку фонда «Сокровенное»?

— Еще раз подчеркну: к каждому обращению и проекту, в которых нам предлагают принять участие, мы подходим взвешенно и вдумчиво. В первую очередь Фонд, на принципах корпоративно-социальной ответственности, продолжил работу по оказанию адресной поддержки людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях: как работникам, так и не работникам компаний Группы ТАИФ , а также социально уязвимым и малообеспеченным категориям населения, которые нуждаются в поддержке. Акцентирую внимание на том, что это не выделение средств, а адресное содействие в качественном решении социально-бытовых вопросов и вопросов с поддержкой или восстановлением здоровья человека.

Если речь идет об участии в масштабных проектах — то тут на передний план выходит реальная значимость проекта для поддержки молодежи и детства, укрепления семейных и культурных ценностей, развития патриотического воспитания. Все это направлено на формирование благоприятной и комфортной среды для проживания наших работников, их семей и всех жителей республики. Нам доверено продолжить работу, старт которой был дан ТАИФом задолго до основания «Сокровенного».

Например, фонд продолжил оказывать содействие деятельности регионального отделения военно-патриотического движения «Юнармия России». В Нижнекамске у нас есть Татарстанский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина. Мы оказали учебному учреждению поддержку в приобретении дорогостоящего современного интерактивного оборудования к новому учебному году.

— То есть с вашей поддержкой молодежь будет получать знания с использованием самого совершенного и прогрессивного оборудования?

— Совершенно верно. С нашей финансовой поддержкой был приобретен интерактивный экран, интерактивный стрелковый тир, и другое учебное оборудование, которое бюджетной организации самостоятельно достаточно сложно купить.

Мы также оказывали и оказываем поддержку образовательным учреждениям республики, в том числе КНИТУ-КАИ, Нижнекамскому колледжу им. В.Н. Лемаева. Помогали с книгоизданием. Есть в республике такая знаковая фигура, как академик Валеев Наиль Мансурович...

— Полагаю, сейчас речь идет о книге «Борис Пастернак в Чистополе 1941—1943. К истокам романа «Доктор Живаго»?

— Именно. Это очень-очень фундаментальный труд, и сегодня издать книгу самостоятельно, обеспечить тираж, показать красоту этой научной работы, обеспечить ее распространение, чтобы она пошла в народ, нашла своего читателя, — очень непросто. Фонд «Сокровенное» не оставил этот значимый культурно-исторический проект без внимания. Выпущенное при поддержке фонда издание имеет огромное значение не только для ценителей творчества Бориса Пастернака, но и для республики, подчеркивая ее роль и значимость в появлении на свет литературного творения, известного всему миру.

И это далеко не единственный проект из области культуры. Фонд «Сокровенное» оказывал поддержку в организации и проведении масштабных мероприятий нашим — татарстанским — народным артистам и другим национальным творческим коллективам.

В ноябре на площадке КРК «Пирамида» в Казани при поддержке фонда состоялся вечер памяти выдающегося татарского исполнителя и основателя «золотого фонда» татарской музыки — Рафаэля Ильясова. Это событие имеет большое значение для всего татарского народа, и для «Сокровенного» быть причастными к событию такого масштаба почетно.

Мы оказываем поддержку мероприятиям, связанным с организацией и проведением «Изге Болгар жыены» — масштабного, имеющего огромное значение не только для татарского народа, но и мусульман России торжества, посвященного добровольному официальному принятию Волжской Булгарией ислама.

Говоря о поддержке науки и продвижении вопросов изучения истории родного края и татарского народа, думаю, что в наступившем году мы не останемся в стороне от грядущего масштабного события: предстоящего научного форума, приуроченного к 150-летию выдающегося историка, общественного деятеля, педагога, публициста, депутата Государственной думы Хади Атласи — уроженца села Чекурское Дрожжановского района.

Кроме того, фонд принимал участие в организации знакового для медицинской отрасли республики события: мероприятия к подведению итогов конкурса и вручению премии «Врач года — Ак чэчэклэр». Также фондом оказывается поддержка в приобретении дорогостоящего оборудования для медицинских учреждений республики.

Есть в работе Фонда не такие масштабные, но очень важные события, имеющие огромное значение для конкретно взятого человека. Один из последних примеров — участие Фонда в поддержке ребенка с диагнозом ДЦП. Очень непростая ситуация сейчас со специальным медицинским оборудованием, а ребенку нужна специализированная импортная коляска. И вот, благодаря многочисленным усилиям, вопрос удалось решить, в самое ближайшее время ожидаем прибытия заказанной инвалидной коляски.

— Вы заговорили о коляске и на память сразу пришли достижения татарстанской команды «Крылья барса».

— Все верно! С 2025 года фонд «Сокровенное» работает с нашими чемпионами. И по организации выездов, и по приобретению спортоборудования, и по другим вопросам.

И это далеко не все направления в спорте, которыми занимается наш фонд. Под наш патронаж вошла женская команда по баскетболу 3Х3 «Тулпар».

Фонд в целом активно поддерживает развитие профессионального и любительского спорта, в том числе футбола. И в этом направлении у нас также запланирована большая работа.

— Вы говорили о проектах по развитию городской среды. О чем здесь идет речь?

— Если говорить о том, что уже сделано из последнего, то у всех на слуху открытие парка «Елмай». Очень многое для того, чтобы проект состоялся, сделано руководством республики, АО «ТАИФ» и лично Альбертом Кашафовичем Шигабутдиновым.

«Статус СОНКО — это новые возможности»

— Если не ошибаюсь, фонд «Сокровенное» включен в Госреестр социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). Какие возможности это дает?

— Абсолютно верно. С конца 2025 года нам присвоен этот статус. Сам факт присвоения статуса СОНКО — признание на государственном уровне масштабов и значимости работы нашего пока еще молодого фонда. Если говорить о возможностях, то с обретением статуса СОНКО мы получили возможность для реализации еще более масштабных социальных проектов с участием большого круга благотворителей. Уверен, что мы и в обозримом, и в отдаленном будущем продолжим плотно взаимодействовать с компаниями Группы ТАИФ, но при этом фонд «Сокровенное» готов к взаимодействию с бизнесом и частными благотворителями, которые желают помогать людям, но опасаются рисков самим стать жертвой аферистов и мошенников, когда выделяемые ими средства могут уйти не на благое дело, а в чей-то карман. Деятельность фонда абсолютно прозрачна, и при необходимости жертвователь может убедиться в адресности использования средств, запросив всеобъемлющий отчет о направлениях использования средств благотворителей.

Уже сейчас могу сказать, что интерес у бизнеса есть. Есть желание и стремление вместе с «Сокровенное» участвовать в добрых делах. Мы только-только начали налаживать новые контакты и направления социальных инвестиций. Но ведь и фонду всего два года. Мы развиваемся, все больше людей видят наши дела и результаты, и становится понятно, что для нас по-настоящему важно не привлечь денежные средства, а максимально эффективно и адресно инвестировать средства благотворителей в реальные и действительно значимые социальные проекты — помощь конкретным людям, организациям, начинаниям, инициативам.

Фонду откликается цитата английского философа Фрэнсиса Бэкона, которому приписываются слова: «Подать добрый пример — так же хорошо, как и следовать ему». Мы готовы не только творить добрые дела, но и делиться опытом с теми, кто еще только делает первые шаги в благотворительности.

«Планы на 2026 год»

— Если старт деятельности фонда «Сокровенное» настолько масштабен, то чего ждать в 2026 году?

— В ноябре и декабре Совет фонда при участии Попечительского совета плотно поработал над этим вопросом.

Принятые к работе в текущем году планы не менее обширны: это и патриотическое воспитание, и проекты, связанные с оказанием помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, участникам локальных конфликтов. В прошлом году фонд включился в работу по сбору гуманитарных грузов. По мере финансовых возможностей мы продолжаем помогать юнармейцам, кадетскому корпусу в Нижнекамске и Казанскому суворовскому училищу. Кроме того, в 2025 году мы включились в работу по возведению, ремонту, восстановлению, реконструкции и поддержанию в надлежащем состоянии военных памятников и мемориалов.

Также из числа ярких проектов — совместная с ООО «ТАИФ-НК АЗС» и рядом других благотворителей республики программа по восстановлению популяции символа Татарстана — снежного барса. Договоры поддержки старта данного проекта заключены. В планах фонда ознакомиться с прогрессом реализации проекта вживую, увидеть, какие работы уже сделаны, и обсудить перспективы его развития.

В рамках бюджета на 2026 год мы также продолжим работать по ставшим уже традиционным направлениям, в том числе проектам по благоустройству и подготовке к знаковым событиям городских площадок.

Но главная задача, которая стоит перед нами, — к каждому событию относиться внимательно, адресно и скрупулезно, достойно и эффективно расходуя средства благотворителей. Ведь все это делается для жителей и гостей нашей республики.

К окончанию 2026-го — третьего года работы фонда — мы можем снова встретиться, и нам точно будет, о чем рассказать.

Думаю, что сейчас будет уместна одна цитата из Корана: «Примером тех, кто расходует свое имущество на пути Аллаха, является зерно, что, будучи посаженным в добрую почву, дает семь колосьев, и в каждом колосе — по сто зерен» (сура «аль-Бакара» («Корова»), аят 261). Так и каждое доброе дело дает импульс множеству позитивных изменений, а каждое пожертвование дает возможность сделать еще больше добрых дел.