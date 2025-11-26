В Казани почтили память певца и основателя «золотого фонда» татарской музыки Рафаэля Ильясова

В казанской «Пирамиде» презентовали книгу «Рафаэль Ильясов», посвященную заслуженному деятелю искусств ТАССР и народному артисту республики

Фото: Динар Фатыхов

Книгу из серии «Знаменитые личности», посвященную Рафаэлю Ильясову, посчастливилось получить в подарок гостям музыкального вечера его памяти. Со сцены звучали песни из репертуара великого певца, а в зале собрались его родные, друзья, коллеги и почитатели таланта со всех уголков Татарстана. Как вспоминали человека, сформировавшего фонд татарского национального достояния, — в материале «Реального времени».

«Это работа — на века»

Первая презентация книги о жизненном и творческом пути народного артиста республики Рафаэля Ильясова, 54 года трудившегося в музыкальной редакции главного радио Татарстана, прошла на его родине в Дрожжановском районе. Теперь же торжество, организованное при активной поддержке Группы ТАИФ и Дрожжановского землячества, дошло до столицы Татарстана и собрало именитых гостей в зале казанского КРК «Пирамида».

Ильшат Аминов: «Рафаэль Ильясов — человек творчества, человек-песня и человек-«моң». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рафаэль Ильясов — человек творчества, человек-песня и человек-«моң». Так описал народного артиста республики депутат Госсовета, генеральный директор АО «ТРК «Новый век» Ильшат Аминов.

В зале КРК «Пирамида» собрались родные, друзья, коллеги и почитатели таланта Рафаэля Ильясова со всех уголков республики. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мой отец Юнус Аминов (драматург, заслуженный деятель искусств ТАССР) работал вместе с Рафаэлем Ильясовым в 60-е годы. И мне самому впоследствии посчастливилось поработать с ним. Он был очень интересным человеком, а когда ходил по коридорам радио, всегда что-то напевал. Его издалека было слышно, сразу было понятно, что идет Рафаэль Ильясов. Он долгие годы трудился музыкальным редактором, без него в эфир не проходила ни одна песня. Он не только великий артист, но и человек, который по крупицам собирал радиофонд, — отметил Аминов.

Весь вечер со сцены звучали песни исключительно из репертуара Рафаэля Ильясова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как подчеркнул директор телерадиокомпании, Рафаэль Ильясов служил музыкальному наследию:

«Это человек, который формировал наш золотой фонд. Сейчас у нас в фондах около 100 тысяч часов записей. В этом огромный вклад именно Рафаэля Ильясова. Он непредвзято, абсолютно объективно оставлял в фонде самые выдающиеся творения татарской музыки, за что ему огромное спасибо, потому что это работа на века. Это наше национальное достояние, и он его формировал», — выразил уверенность депутат.

«Осознать свое предназначение хранителя и оберегателя»

«Чтобы стать великим певцом, недостаточно обладать природными данными и полученными знаниями по вокалу и музыкальной грамоте. Нужно еще осознать свое предназначение «хранителя и оберегателя» народной музыки, принять его всем сердцем и верно служить этой своей божественной миссии», — считает писатель, директор ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов.

Фирдус Гималтдинов: «Я выражаю искреннюю благодарность жителям родного для Рафаэля Ильясова Дрожжановского района, которые с такой любовью чтят своего великого земляка». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Вот уже 5 лет, как Рафаэля Ильясова нет с нами, но до сих пор он собирает ценителей татарской музыки воедино. В моем сердце он остался светлым, веселым, острым на язык талантом. До сих пор все мы помним его гордый соколиный взгляд. И сегодня память о нем живет в наших душах. Кажется, что вот-вот — и он зайдет в дверь в своей шляпе и длинном плаще. Я выражаю искреннюю благодарность сотрудникам радио, которые многие годы собирали и хранили воспоминания о Рафаэле Ильясове, жителям его родного Дрожжановского района, которые с такой любовью чтят своего великого земляка, — высказался Гималтдинов.

«Мастерское и деликатное исполнение»

Со сцены звучали песни исключительно из репертуара Рафаэля Ильясова, который мастерски исполнял как народные песни, так и произведения профессиональных композиторов и поэтов. «Мы старались петь, как он, талантливо и филигранно», — рассказал заслуженный артист РФ и народный артист РТ Георгий Ибушев.

«Чтобы стать великим певцом, недостаточно обладать природными данными. Нужно еще осознать свое предназначение «хранителя и оберегателя» народной музыки». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— После того как я окончил консерваторию, мне сказали, что надо обязательно пойти к Рафаэлю, чтобы записать свой голос. Я его тогда не знал лично, а видел только на сцене, поэтому пошел к нему с некоторой опаской, не знал, что он скажет. Но мои страхи оказались беспочвенными, он очень радушно меня принял, и все мои песни зазвучали в эфире радио, — вспоминает артист.

На протяжении всего вечера в зале не стихали овации. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В то время певцы не приходили на радио с готовыми песнями, как сейчас, они записывали их непосредственно в студии. Она была единственной в своем роде и могла вместить в себя целый симфонический оркестр.

Георгий Ибушев: «Рафаэль Ильясов оставил богатое наследие, которое мы должны сохранить». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Главной миссией Рафаэля Ильясова было сохранить татарскую песню — ее чистоту, ее красоту. Показать народу наших исполнителей. Это личность, которая внесла поистине неоценимый вклад в песенное искусство татарского народа, потому что он сам прекрасно разбирался во всех тонкостях исполнения. Он мастерски владел мелизматикой, а не как некоторые певцы, которые перебарщивают с этим и меняют песню до неузнаваемости. Рафаэль Ильясов же использовал мелизмы очень деликатно. Он оставил богатое наследие, которое мы должны сохранить», — выразил уверенность Ибушев.

Фото с надписью «Папе»

Почтить память знаменитого певца и легендарного музыкального редактора съехались и родственники Ильясова — дочь, сын, две его родные сестры, племянница, внук и правнучка.

Почтить память знаменитого певца и легендарного музыкального редактора в КРК «Пирамида» съехались родные Рафаэля Ильясова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В нашем доме всегда хранится память о нем. Мы часто устраиваем музыкальные вечера, где поем сами и слушаем его пластинки, записи. Рафаэль-абый всегда относился к своему делу как делу своей жизни. Пел сердцем. Все шло от души. Он был таким певцом, который не репетировал перед выступлением, он просто выходил и начинал петь, а это большая редкость, — говорят члены его семьи, а старшая сестра Расима Ильясова вспоминает, как их папа очень гордился сыном.

Дочь и внучка Рафаэля Ильясова. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

«Его фотографию папа всегда носил с собой. Когда мы после его смерти получили документы, оказалось, что в его портмоне хранится фото Рафаэля с надписью «Папе».

Воспоминания о певце и уникальные материалы, собранные самим Рафаэлем Ильясовым, теперь изданы в книге. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Воспоминания о детстве народного артиста собраны и в книге. А еще высказывания татарских деятелей культуры и искусства об Ильясове, воспоминания родственников, созданные самим певцом статьи и радиопередачи об известных людях.

Книга нашла свое почетное место в учебных заведениях, медресе и библиотеках Татарстана. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С инициативой создания книги выступил фонд «Жыен» — «Сход» и Группа компаний ТАИФ. Составителями стали Насим Акмал и Рафис Курбан. В серии «Знаменитые личности» («Шәхесләребез») рассказывают о писателях, поэтах, артистах. Рафаэль Ильясов же стал вторым после Ильхама Шакирова певцом, которому было посвящено издание. Книга нашла свое почетное место в учебных заведениях, медресе и библиотеках Татарстана.