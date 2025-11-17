Сергей Чистов, «Крылья Барса»: «Мы весь финал с Питером провели на ногах»

Наставники казанской команды баскетболистов на колясках — о секретах достижения побед

Сергей Чистов вместе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Фото: Артем Дергунов

Завершившийся сезон казанская команда по баскетболу на колясках «Крылья Барса» может вписать себе в актив и сделать показательным для других спортивных клубов республики. Выиграть практически все турниры, в которых участвовали, в 2025 году смогли только ватерполисты «КОС-Синтеза» и соседи баскетболистов-колясочников — регбисты «Стрелы-Ак Барс». Наставники баскетбольной команды Наталья Кулешова и Сергей Чистов в беседе с «Реальным временем» поделились секретами достижения побед.

«Мы счастливы, что все закончилось подобным образом»

— Наталья Владимировна, Сергей Анатольевич, примите поздравления с завершением чемпионского сезона. Добытое чемпионство выглядело как подарок к вашему недавнему дню рождения, Наталья Владимировна.

Н.К.: Мне приятно расценивать это именно так.

— Но, когда на последней секунде решающей игры с Питером игрок соперника выезжал под кольцо нашей команды, показалось, что ваши подопечные купили вам другой подарок, аналог пресловутого галстука, о котором принято говорить, когда не удается подарить победу наставнику на день рождения.

Н.К.: Вы знаете, у меня тоже возникли такие же чувства. Когда питерец выкатился под кольцо, мы все так вдохнули как один, схватившись за головы. Я это объясняю тем, что наши ребята на усталости, потеряли необходимую концентрацию и получили этот выход соперника на кольцо в полном одиночестве. Один из наших лидеров, очень стабильный игрок, в концовке матча допустил две ошибки. В итоге нам забили четыре очка, хорошо, что команда к тому моменту имела очковый запас. Помимо того, мы пропустили три очка от Ситникова, повторюсь, хорошо, что за счет прессинга мы смогли создать очковый запас, который позволял удерживать соперника на расстоянии. Иначе матч мог перейти в дополнительную пятиминутку, лотерею с неизвестным итогом. Финал мы отыграли практически одной пятеркой, иногда давая отдыхать лидерам, выпуская на площадку двоих запасных, помимо того, играя в прессинг, потратили много сил, поэтому у меня были бы переживания насчет овертайма, в случае если бы он состоялся. Поэтому мы счастливы от того, что все закончилось подобным образом.



Наталья Кулешова принимает поздравления раиса Татарстана. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— У «Крыльев Барса», на первый взгляд, победный сезон, но, если оценивать его изнутри, то две победы в финале над Питером (одна в формате 3Х3) были достигнуты на тоненького.

Н. К.: Так бывает, когда обе команды почти равны по силам, тем более что в обеих командах живые люди, а не механизмы. В том же 3Х3 каждая 10-минутка может отличаться от предыдущей, как будто вы начали совершенно другую игру. Причем у нас своя специфика, которая непонятна никому из профессионального командного спорта, когда нашим подопечным приходится весь день держать себя в игровом тонусе, в отличие от профи-спорта, где отыграл свое — и свободен.



«Я не помню, чтобы мы, тренеры, столько бегали»



— Сергей Анатольевич, в упомянутом победном матче в Москве в формате 3Х3 камера выхватила вас после победного броска Кочеткова, и можно было видеть ваши эмоции. Сейчас игру транслировала только одна камера, и не было видно, как вы реагировали на последние секунды финала с Питером.

С. Ч.: В Алексине на нашем матче работала только одна камера, которую наш командный оператор выставил, прежде всего для того, чтобы у нас была итоговая запись игры. Касаемо своих эмоций, оставшиеся в памяти я потом анализировал и не мог вспомнить: когда мы столько бегали? Все равно, мы обычно гораздо более спокойно себя ведем, чаще вообще сидим на скамейке, вставая только для редких подсказов, благо счет матчей позволял это делать. А тут мы всю игру провели на ногах.

Н. К.: Мне же запомнился разный эмоциональный фон наших бесед с игроками. Если первые две десятиминутки мы больше успокаивали, то далее пришлось заводить, потому что игрокам надо было включать уже морально-волевые качества. Именно благодаря этим качествам, а не только чистому мастерству мы и победили.

Нас же всегда спрашивают: как вы столь много прессингуете, как это у них получается? Да потому, что у нас ребята такие, которые готовы много терпеть и включать морально-волевые, когда это необходимо. Поэтому мы и не могли присесть на скамейку, чтобы ребята понимали, что мы едины и эмоционально горели с подопечными.



«Крылья Барса». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Наш учебно-тренировочный сбор в Турции был стратегически правильным решением»

— А у Питера было преимущество за счет того, что перед финалом они отдохнули, поскольку их соперник из Ульяновска не приехал на заключительный тур.

С.Ч.: То, что Питер отдохнул, позволило им быть свежее перед финалом, но каждая команда по-разному воспринимает подобные моменты. Например, наши подопечные любят быть в игровом тонусе, соревнуясь каждый день, а не с перерывами во время туров.

Н.К.: Может быть, Питер во время отдыха еще и немного перегорел перед игрой с нами.

— Касаемо отдыха. Этот сезон запомнится тем, что не было турнира, на который бы приехали все. Сейчас не было Ульяновска, до этого по турниру пропустили Москва и Питер, Нягань и Тюмень. У «Крыльев Барса» было неучастие в Мемориале Владимира Кондрашина в Питере.

С. Ч.: Можем охарактеризовать наше неучастие как традиционное, уже третий год подряд. Дело в том, что в «крайний» год, когда мы участвовали в Мемориале Кондрашина, нас в игре с хозяевами ожидало такое необъективное судейство, что мы решили туда больше не ездить. Понятно, что это турнир на домашней площадке, хочется побеждать, ну и ради Бога. Мы же это время не тратили зря, благодаря нашим спонсорам, Группе компаний «ТАИФ», был организован учебно-тренировочный сбор в Турции.

Н.К.: Там мы смогли провести четыре матча с одной из сильнейших команд страны, представляющей знаменитый мультиспортивный клуб «Бешикташ». Стратегически это было правильным решением.

Даже на чествовании баскетболисты успевали потренироваться. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Мы спокойно двигались к финалу, будучи в полной боевой готовности»

— Тем не менее бросилось в глаза, как питерцы сразу поехали в сторону нашей скамейки запасных, чтобы поздравить с победой. В профессиональном спорте такое происходит не всегда. Например, знаменитый олимпийский финал в Мюнхене, который хочется вспоминать в связи с развязкой нашего финала, привел к тому, что в Америке до сих пор не согласны с тем, что они проиграли советской сборной, а их баскетболисты отказались принимать серебряные медали.

Н. К.: Что касается баскетбола на колясках, то это входит в обязательный ритуал любого противостояния. Так принято, мы сами, когда уступали, первыми ехали поздравлять соперников.

С. Ч.: Если вы обратили внимание, то и в матче перед нашим финалом, когда играли Нягань с Тюменью, тоже все решалось на последних секундах и также завершилось поздравлениями победителей.

— А вас не пугали победы Питера, одна из которых была достигнута со счетом 99:11?

С. Ч.: В этом тоже была определенная стратегия, на которую мы не поддались, придерживаясь своей. Она состояла в том, чтобы спокойно двигаться к финалу, не получая травм и будучи в полной боевой готовности. Мы тоже могли бы в какой-то из игр выложиться, разгромить команду, но это не входило в наши планы. Зато мы, побеждая соперников с менее крупным счетом, дали возможность всем членам команды выйти на площадку, почувствовать себя членами одного коллектива, заработать свои первые очки. Тот же Рустам Рахманкулов, который пришел в нашу команду после СВО, вышел в одной из игр, набрал четыре очка двумя точными бросками.



Тренер Чистов общается с Рустамом Миннихановым в компании с главными болельщиками команды. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Мы столкнулись с тем, что пока ребята с СВО не готовы идти в паралимпийский спорт»



— Вы ранее высказывали готовность принять бойцов, которые придут с СВО с подобными травмами.

Н. К.: В этом плане мы столкнулись с комплексом причин, по которым подобные ребята не готовы пока идти в паралимпийский спорт. Кто-то, подлечившись, рвется обратно, например, переучившись на оператора дронов. А кто-то, столкнувшись с тем, что поначалу надо очень много работать, не готов, потому что для полноценного овладевания искусством передвижения на коляске требуется один год. И это только для того, чтобы полноценно чувствовать себя в коляске, а ведь необходимо еще научиться владеть мячом, вписываться в командные взаимодействия. Потом у ребят сейчас много предложений для того, чтобы найти себя в паралимпийском спорте, в том же следж-хоккее вообще существует президентская программа по развитию этого вида спорта.

— Продолжая тему комплектования, как вы решаете эту проблему?

С.Ч.: Мы сейчас могли бы пригласить в команду игроков в том числе из команд-конкурентов, того же Питера, Москвы, которая стала бронзовым призером чемпионата. Но тогда эти команды теряли бы конкурентоспособность, и возникала бы проблема, что не с кем играть. И уж о таких матчах, как завершившийся финал, можно было бы только мечтать. Плюс свои ребята, которые сейчас мало играют, вообще перестали бы выходить на площадку. Поэтому мы предпочитаем идти другим путем, находя татарстанцев, попавших в непростую ситуацию, плюс комплектуясь молодыми ребятами, такими как Артур Галстян, Всеволод Салин, которые могли бы совершенствоваться в рядах нашей команды.

