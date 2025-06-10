Названы лучшие врачи Татарстана: в «Kazan Expo» вручили премию «Ак чэчэклэр — 2025»

17:31, 10.06.2025 44
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  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов

В Международном выставочном центре «Kazan Expo» состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Республиканской премии «Врач года — Ак чэчэклэр — 2025». Мероприятие прошло при участии Рустама Минниханова, который лично объявил имя главного победителя.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев выступил с приветственной речью, отметив вклад медицинских работников в развитие отрасли. Высшую награду получила Лилия Басанова, заместитель главного врача Детской республиканской клинической больницы, признанная лучшим специалистом года.

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