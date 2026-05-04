Главное — командный дух!

Более 100 спортсменов представляли на «Казанском марафоне» Группу ТАИФ

Фото: Роман Хасаев

В минувшие выходные столица Татарстана бурлила спортивными страстями. Почти 45 тысяч легкоатлетов — профессионалов и любителей — вышли на трассы «Казанского марафона». На каждой из дистанций — от 3 километров и до полной марафонской в 42,2 километра — можно было увидеть бегунов в футболках, украшенных крылатым барсом. О марафоне и участии в одном из самых масштабных спортивных событий года сотрудников Группы ТАИФ — в материале «Реального времени».

У нас — новая традиция

Год от года «Казанский марафон» набирает популярность и массовость. Если в 2015-м, когда в столице Татарстана после долгого перерыва было решено возродить легкоатлетические забеги, на дистанции вышли всего около 3 тыс. человек, то в 2026-м событие в очередной раз побило все предыдущие рекорды по числу участников: почти 45 тысяч человек подали заявки на участие. И только в детских забегах на 40, 300 и 600 метров на старт в минувшие выходные вышло больше участников, чем на весь марафон 12 лет назад.

На дистанции в Татарстане вышли представители не только практически всех регионов и крупных населенных пунктов России, но и легкоатлеты из почти четырех десятков стран. В числе тех, кто бросил вызов самим себе, была команда Группы ТАИФ.

— У нас больше 100 человек — команда от Группы ТАИФ. Бегут в корпоративной лиге. Отлично, что смогли сорганизоваться. Спортсмены в нашей Группе были всегда, но чтобы вот так сорганизоваться, встретиться и вместе пробежать дистанцию — такого раньше не было. Очень рады, что в этом году у нас сформировалась такая новая традиция. Будем продолжать! С такими ребятами, с такой командой и работать хорошо. Ребята, вы — крутые! — напутствовала готовящихся к старту спортсменов Гульнара Валеева, исполнительный директор АО «ТАИФ» по учету, отчетности и кадрам.

Дистанцию в 3 километра покоряли более 60 участников. Свои силы на 10-километровом участке попробовали 33 спортсмена. На старт в полумарафоне в воскресенье от Группы ТАИФ вышли 9 человек, а на полной марафонской дистанции честь корпоративного флага защищал единственный представитель компании: специалист по корпоративному управлению и РЦБ КУСиИ АО «ТАИФ» Альберт Кавиев — активный участник всех корпоративных спортивных мероприятий и марафонов в республике. Этот «Казанский марафон» для него уже шестой по счету.

Бежать вместе интереснее

Самой массовой по числу участников «Казанского марафона» стала дистанция в 10 километров. На нее пришлась почти треть всех заявок: 13 600 человек. Организаторам пришлось разбить поток на 7 кластеров, с интервалами между стартами в несколько минут. За какие-то четверть часа весь центр Казани превратился в полноводную реку из рвущихся к победе. Но у каждого победа своя: одни спешили обойти соперников, другие состязались с самими собой.

— Я, как и в прошлом году, в этом вышел на дистанцию в 10 километров. Поставил перед собой задачу — улучшить свой предыдущий рекорд: обновить свой результат. В прошлом году было 44 минуты, в этом финишировал на 43,36. Цель выполнил, и теперь ставим планку выше и стремимся к ней. На следующий год, думаю, также определим состав команды и действуем вместе. Те, кто участвует в подготовке к «Гонке героев», возьмем для себя планку в 21,1 км — полумарафон. Бежать будем не на время, а посмотрим на свою выносливость, чтобы понять, что мы это сможем. Ну и потом будем улучшать результаты уже на этой дистанции, — уже после финиша поделился с журналистом «Реального времени» помощник директора НПЗ АО «ТАИФ-НК» Ильдар Загидулин.

В Казани из нижнекамского дивизиона Группы ТАИФ высадился целый десант спортсменов: десять представителей одного из самых инновационных нефтеперерабатывающих комплексов страны — АО «ТАИФ-НК» — прибыли на автобусе, еще несколько спортсменов приехали на личном транспорте. Многие — с группой поддержки: родными, близкими, коллегами.

— Вместе работаем, вместе отдыхаем, вместе спортом занимаемся. Это очень круто! И корпоративная спортивная активность у нас сейчас очень здорово развивается. И это очень нравится! Хотелось бы, чтобы еще больше было таких спортивных мероприятий. В спартакиаде, к сожалению, участия принять не смог, но вот в «Гонке героев», что будет в августе, собираюсь участвовать, — поделился эмоциями Рафик Рахматулин, представляющий в дружной команде Группы ТАИФ отдел энергетики и экологии АО «ТАИФ». Спортсмен показал более чем достойный результат: «выбежать из часа» на дистанции в 10 километров на марафоне — признак мастерства. Его нога переступила финишную черту, пройдя дистанцию за 56 минут 6 секунд.

— Раньше спортом много занимался. Сейчас уже немножко реже получается. Но когда бывает время, выхожу. Вечерами занимаемся. В марафонах я участвовал и раньше, но сейчас — командой единомышленников — так было даже интереснее, — уверен он.

Для постоянного участника всевозможных корпоративных состязаний Группы ТАИФ Сергея Петрухина, начальника отдела по энергетике и экологии АО «ТАИФ», оказаться на старте 10-километрового этапа стало неожиданностью.

— Я планировал заявляться на 3 километра, но случайно на компьютере выбрал не ту дисциплину. Получилось так, что заявился на 10. Получилось неплохо: организм чувствует себя бодро, никакой суперусталости, никакой изнуренности нет. Но есть легкое недовольство собственным результатом: время не самое лучшее — час и четыре минуты. Бежал абсолютно без тренировок — никак специально не готовился. Просто бежал легким темпом всю дистанцию и так добежал. Даже одышки нет. Значит, и дистанция по плечу, и быстрее могу, — уверен спортсмен.

Впрочем, возможностей для тренировок и показать себя в полную силу у сотрудников ТАИФа в этом году будет достаточно:

— Планов спортивных в этом году у нас много. Спартакиада у нас расширилась: из внутреннего события для ТАИФ-НК выросла на всю Группу компаний. Следующее событие у нас — сапы. И в целом планируем участвовать максимально во всех событиях, и дальше — «Гонка героев». Задача — отстоять честь компании там, максимально подготовиться, — поделился он планами.

Соскучился по бегу ведущий специалист по связям с общественностью и WEB-сайту АО «ТАИФ» Александр Уразов.

— Бегаю уже шестой раз — с перерывом на год из-за травмы колена. В прежние годы бегал от других организаций, а сейчас бегаю в команде ТАИФа. И я очень рад, что нас собралось более 100 человек. Пока сам в сторону полумарафона и марафона не смотрю: настроен на улучшение результата на этой дистанции — 10 километров. Цель — улучшить десятку — выскочить за час. Сейчас результат: час и три минуты. Немного ускориться — и результат будет, — признался он после финиша.

Спорт — это энергия

Кому больше знать про энергию, как не представителям генерирующей компании Группы ТАИФ — АО «ТГК-16». Энергетики также решили подзарядиться позитивом весьма представительным составом. На старт прибыли под предводительством главного инженера компании Алмаза Латыпова.

— Спорт — это жизнь, спорт — это энергия, она необходима, чтобы скрасить и разнообразить наши трудовые будни, подзарядить нас на то, чтобы идти вперед! Стараться быть первым — это здорово! Но это не самое главное. Главное — командный дух! Мы пробежали свои дистанции вместе, каждый из нас сегодня — победитель! А все вместе мы — команда, — уверен Алмаз Латыпов.

Со спортом главный инженер генерирующей компании давно на «ты». Но, признается, в последнее время для занятий оставалось не так много времени. Сейчас в Группе компаний набирает обороты корпоративное спортивное движение, а значит, пора немного переключиться.

— Для меня это далеко не первый забег. В свое время и 42 километра пробегал. Сейчас нужно немного форму поднабрать. И вот такие мероприятия, когда мы вместе, группой бежим, это действительно вдохновляет двигаться вперед. Сегодня 3 километра пробежал, для себя решил, что в следующий раз это будет 10. А дальше — больше. Для новых высот, для новых побед и в спорте, и в работе.

Этот настрой передается и коллегам. Руководитель направления по обеспечению ресурсами АО «ТГК-16» Алла Филюшина впервые решилась на участие в марафоне. Признается: настрой на старте 3-километровой дистанции и ощущения на финише — как небо и земля — просто несравнимые:

— Честно говоря, я в себя даже не верила. Но пробежала и получила такой заряд бодрости! Что сподвигло выйти на старт? Корпоративный дух. Здесь наша команда — мои коллеги, мои отделы, и я решила, что побегу с ними вместе. Это наш общий праздник — всей команды. Очень понравилось! Подъем эмоциональный — потрясающий! И могу сказать, что это точно не последний марафон для меня. Бежали от «ТГК-16» вместе — наше коммерческое управление. Думаю, что в следующий раз всем отделом побежим — у меня там 17 человек. Время на убеждение есть! — с горящими глазами делилась эмоциями в интервью новообращенный амбассадор корпоративного спортивного движения.

Не только спорт

Как отметила в разговоре с журналистом «Реального времени» Гульнара Валеева, в Группе ТАИФ командный дух и единение проявляются далеко не только в спорте.

Вместе, всем коллективом, решаются и социальные задачи, будь то наведение порядка в рамках корпоративного субботника или участие в благих начинаниях.

— Участники марафона из нашей команды — еще и участники благотворительной акции. Каждый, кто бежал, сделал свой вклад в поддержку популяции снежного барса на Алтае. То есть у нас, вышедших на марафон, активная позиция не только в работе и спорте, но и в благотворительных проектах.