«Инвестора-миллиардера на горизонте нет»: больницу Крестовниковых могут выставить за рубль

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия предлагает выделить историческое здание из общего имущественного комплекса на Ватутина,13 и продать инвестору как ОКН

Фото: скриншот документации

Новый поворот намечается в приватизации комплекса зданий на улице Ватутина, 13, оцененного почти в 400 млн рублей. Две неудачные попытки продажи с аукциона заставили власти задуматься о смягчении условий для инвесторов. Глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин предлагает отказаться от прежнего подхода, когда имущество продается единым лотом. «Наша позиция заключается в том, чтобы раздробить лот на части, а здание больницы братьев Крестовниковых продать как объект культурного наследия (т.е. за рубль)», — поделился он в разговоре с «Реальным временем». «Все-таки инвестору выгоднее приобретать ОКН в собственность, так как «за рубль» он получит в аренду на 49 лет, и здесь его ждет жесткий контроль», — считает исполнительный директор РГУД РФ Елена Бодрова.

Позвали в третий раз

Комплекс объектов недвижимости на Ватутина, 13 вблизи комбината «Нэфис» в третий раз выставляется на продажу. 8 мая пройдет очередной электронный аукцион по продаже государственного имущества, оцененного в 382,6 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава МЗИО РТ Фаниль Аглиуллин 2 апреля 2026 г. ( №761-р. опубликован на сайте МЗИО РТ). Главная ценность в лоте — трехэтажное здание больницы 1914 года, построенной братьями Крестовниками для рабочих мыловаренного комбината. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения и включено в реестр РТ.

Обычно за 10 дней до начала торгов потенциальные покупатели подают заявки, но есть ли желающие на предстоящих торгах, организаторы держат в секрете. «Это закрытая информация, даже мы не можем знать», — ответили «Реальному времени» в управлении федерального казначейства (госказна, организатор торгов). Конфиденциальность процесса регистрации участников — главное условие проведения честных торгов.

скриншот документации

Предыдущие две попытки завершились неудачно: интересанты не проявили интереса, заявок не поступило, торги были признаны несостоявшимися. Тем не менее к третьему аукциону МЗИО РТ подошло с прежними условиями: имущество снова выставлено единым лотом, и соответственно, стартовая цена осталась прежней — в 382,6 млн рублей.

В лот снова включены 6 объектов медицинского назначения и земельный участок в 8 га, следует из распоряжения МЗИО РТ. Общая площадь недвижимости составляет примерно 3 тысячи кв. м. Исторически в этом месте находились лечебные учреждения: сначала рабочая больница, построенная братьями Крестовниковыми в 1914 году, потом военный госпиталь. В последние годы располагался республиканский центр вертеброневрологии.

Республиканский центр вертеброневрологии закрыли, а продать здания не смогли

Полтора года назад его закрыли для лечения пациентов республики, а продать так и не смогли. С тех пор комплекс бывших медицинских учреждений пустует и ветшает. В аварийном состоянии оказалось и здание рабочей больницы при заводе фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы», 1914 г. (ОКН), его площадь 1000 кв. м.

Собственно, это историческое здание и представляет интерес для инвесторов. Вспомогательные постройки воспринимаются как дополнительная нагрузка. Есть ли шанс продать сооружения единым лотом с третьего раза, в МЗИО РТ затруднились сказать.

предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

Может стартовая цена почти в 400 млн рублей высока? «Нет, тут нужно подходить по-другому», — пояснил «Реальному времени» глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. Он назвал три фактора, которые могут повысить привлекательность комплекса.

«Во-первых, государство продает весь больничный комплекс вместе с гаражами, вспомогательными пристройками, единым лотом. Наша позиция заключается в том, чтобы раздробить лот на части, размежевать. К примеру, больницу братьев Крестовниковых продать отдельным лотом как объект культурного наследия, — предложил он. — То есть отдать за рубль. А сопутствующие хозяйственные постройки продать отдельно».

Выделение исторического здания из общего лота, считает он, облегчит инвестору проведение реставрационных работ на этом сложном и большом объекте. По оценке, затраты на реставрацию 1 кв. м здания оцениваются в 250 тысяч рублей. «Капитальные вложения большие. Все чаще инвесторы идут в усадьбы на 200-300 кв. м. Сейчас нужно думать, как этот объект вовлечь в оборот, тема непростая. Но инвестора с миллиардом на горизонте нет», — пояснил он.

Другой минус — Ватутина, 13 находится в депрессивной территории промышленного типа, плюс есть экологические риски. Тем не менее этот имущественный комплекс нельзя считать бесперспективным, отметил он. «Мы будем предлагать МЗИО РТ продать историческое здание как ОКН за рубль», — сообщил он, добавив, что подобный сценарий неизбежен.

Наиболее вероятным форматом использования считается размещение частной клиники, утверждают источники «Реального времени». Скорее всего, покупателем станет федеральная сеть клиник.

Как сохранили лестницу архитектора Руша на Астрономической

Опыт реставрации исторических объектов Казани у крупных инвесторов из сферы здравоохранения есть. 20 лет назад международная сеть клиник взяла в концессию комплекс зданий на улицах Профсоюзной 19/15 — Астрономической, восстановила исторический облик, и до сих пор в нем продолжает работать сеть частных роддомов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Эти здания являются знаковыми объектами исторического центра Казани, поскольку строились в 1831—1835 годах по проекту известного архитектора Генриха Руша. Лестница Руша проходит по центру здания по ул. Астрономической и представляет собой пример классицизма, каких в Казани мало сохранилось. Обычно технология реконструкции зданий подразумевает демонтаж всех внутренних конструкций с сохранением лишь фасадных стен, а вместо этого возводится практически новое здание. Но здесь отказались создавать новодел! И ничего не сносили: родные стены, т.е. все несущие и ограждающие конструкции, сохранены, — рассказывали в компании.

Чего боятся инвесторы ОКН

Предложение руководства Комитета РТ по охране объектов культурного наследия к началу торгов 8 мая не успели изучить, торги пройдут на прежних условиях, сообщили «Реальному времени» в МЗИО РТ.

Но нельзя сказать, что уступок не сделано. По словам специалистов МЗИО, на этот раз продажа пройдет посредством публичного предложения, т.е. по схеме «голландского» аукциона. Нижняя цена установлена в 191 млн рублей. Иначе говоря, инвесторам предложат приобрести весь лот по цене вдвое ниже стартовой.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

«На самом деле продать за один рубль означает, что инвестору дается право аренды на 49 лет. В России такая практика есть, но инвесторы входят на таких условиях осторожно, — говорит исполнительный директор РГУД РФ Елена Бодрова. — На торгах часто неясно, какие именно обременения наложены на здание. Очевидно, что охраняется фасад и его объем, запрещены надстройки и изменения площади, поскольку это объект культурного наследия. Однако когда частный пользователь получает здание в аренду или собственность, часто выясняется, что охранные обязательства ограничивают его планы.

Например, если охраняется историческая планировка помещений, то отель создать не получится, так как нельзя менять внутреннюю конфигурацию. Это касается и сохранения старинных лестниц или каминов — все эти элементы, являющиеся объектами охраны, должны быть сохранены при любой адаптации памятника. Именно поэтому инвесторы проявляют осторожность: они не готовы приобретать «кота в мешке», не зная всех ограничений.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Если ОКН взят в аренду, то инвестор находится в жестких условиях. Любое отступление от его условий ведет к признанию договора недействительным. Можно, например, в течение трех лет заниматься разработкой документации, получать охранные обязательства и проходить длительные согласования, но малейшее нарушение условий договора приводит к его расторжению, а значит — к финансовым и временным потерям. И когда переход прав не происходит, то есть ни реставрация, ни передача объекта в собственность не осуществляются, это становится серьезной проблемой.

А если инвестор приобрел ОКН в собственность, то получит поле для маневра. «Нижняя граница отсечения в 191 миллион — это хорошая цена для исторического объекта площадью 1000 квадратных метров. Это лучше, чем быть в аренде за рубль. Имея объект ОКН в собственности, он спокойнее, так как «за рубль» он получит в аренду на 49 лет, и здесь его ждет жесткий контроль», — считает исполнительный директор РГУД РФ Елена Бодрова.