ТАИФ включился в работу по сохранению и восстановлению популяции снежного барса

В Международный день снежного барса в Казани подписан ряд соглашений о сотрудничестве с научным центром «Снежный барс»

Фото: Динар Фатыхов

Подведением итогов тематического детского творческого конкурса «Снежный барс» и подписанием соглашений с новыми партнерами реализации масштабного проекта по изучению, сохранению и восстановлению популяции этих прекрасных хищников ознаменован Международный день снежного барса 2025 года в Казани. Подробности — в материале «Реального времени».

Почти 600 участников конкурса!

В Международный день снежного барса, центром событий, связанных с этим благородным зверем, стал главный корпус КФУ. В помещениях Зоологического музея и гербария собрались юные финалисты творческого конкурса, их родители, представители руководства региона, крупного бизнеса и созданного в этом году по инициативе раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова АНО «Научно-исследовательский центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс».

Гостей встречала настоящая галерея произведений — победителей конкурса «Снежный барс». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Уже у входа в зал гостей встречала настоящая галерея произведений — победителей конкурса «Снежный барс»: поделки и рисунки, признанные лучшими.

— Жюри было очень непросто определить лучших из лучших. За 3 недели мы увидели почти 600 работ из 5 регионов России и 38 районов Татарстана. Интерес огромный, в том числе и из-за пределов республики, хотя мы и не транслировали информацию о старте конкурса за пределы РТ. Мы видим вовлеченность детей, и это повод сделать конкурс традиционным. Возможно, исходя из географии, характера и количества поступивших работ, конкурсной комиссии и жюри придется пересмотреть масштабы и количество номинаций, — в разговоре с представителями СМИ предположил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

На суд жюри было представлено около 600 работ. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Из почти 600 работ жюри выбрали лучших в четырех номинациях: младшая группа — 1—4 классы «Поделка» — три победителя и приз симпатий жюри. Столько же наград в младшей группе, но в номинации «Рисунок». Четверо призеров в средней возрастной группе 5—9 классы. Одного победителя определили в номинации «Старшая категория 10—11 классы». И, наконец, Гран-при и единственный главный приз — поездка в Республику Алтай, на площадку АНО «НИЦ «Снежный барс»

Символ республики и Группы ТАИФ

Самых юных призеров номинации «Поделка» награждал директор Института проблем экологии и недропользования АН РТ Рифгат Шагидуллин.

Рифгат Шагидуллин: «Белый барс олицетворяет Татарстан». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Ирбис — символ нашей республики. Белый барс изображен на гербе как мифическое существо, пришедшее к нам от наших предков. Он олицетворяет силу, благородство, независимость, защиту родной земли. Белый барс олицетворяет Татарстан как регион, который не только чтит традиции, но и с уверенностью смотрит в будущее, — подчеркнул он в своем приветственном слове.

Победители творческого конкурса были определены в четырех номинациях. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Проректор КФУ Фарида Хамидуллина, вручая призы победителям младшей группы в номинации «Рисунок», отметила:

— Правильно, что мы привлекаем детей к этому празднику. Наша обязанность сохранить планету, поэтому перед детьми у нас большая ответственность.

Генеральный директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Ильшат Фаттахов вручил призы победителям в номинации «5—9 классы». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Снежный барс не только с древнейших времен геральдический символ Республики Татарстан, но и символ Группы компаний ТАИФ, — перед тем, как приступить к награждению номинантов в средней возрастной группе 5—9 классы, акцентировал внимание собравшихся генеральный директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Ильшат Фаттахов. Он также напомнил: — Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым на Совете директоров АО «ТАИФ» в феврале текущего года было озвучено предложение к Группе компаний ТАИФ присоединиться к этой важной и нужной работе по сохранению снежного барса.

Ильшат Фаттахов: «Снежный барс символ не только Республики Татарстан, но и Группы компаний ТАИФ». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Символично, что во вручении призов победителям творческого конкурса приняли участие и представители руководства еще двух татарстанских компаний, которые также с этого дня включаются в работу по сохранению и воспроизводству снежных барсов в России, — это АО «Нэфис Косметикс» и АО «Татспиртпром».

Вручение призов обладателю Гран-при. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ну а Гран-при — поездка на родину снежных барсов, в Республику Алтай, — досталась казанскому шестикласснику Матвею Дарьину — автору рисунка «Красота и сила Татарстана». Диплом ему вручил Александр Шадриков.

Ильшат Фаттахов: «Делаем благое дело»

Сразу по завершении церемонии награждения началась церемония подписания соглашений. Первыми скрепили документ подписями генеральный директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Ильшат Фаттахов и директор АНО «Научно-исследовательский центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс» Вячеслав Долгов.

Подписи под соглашением поставили генеральный директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Ильшат Фаттахов и директор АНО «НИЦ сохранения биологического разнообразия «Снежный барс» Вячеслав Долгов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Для Группы компаний ТАИФ это очень значимо. Всю свою историю, а это 35 лет, Группа ТАИФ является социально ориентированной, поддерживает все благие начинания в республике. В рамках пописанного соглашения мы планируем активно и плотно сотрудничать с учеными, работающими над задачами по сохранению и преумножению популяции снежного барса, которого в масштабах мира осталось всего порядка 5 тыс. особей. Радует то, что мы вместе делаем благое дело, — во время подхода к журналистам подчеркнул Ильшат Фаттахов.

Соглашение подписано. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Позже соглашения также были подписаны между АНО «НИЦ «Снежный барс», АО «Нэфис Косметикс» и АО «Татспиртпром».

Вячеслав Долгов: «Для реализации проекта партнеры очень важны». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Для нас, для реализации этого масштабного проекта партнеры — очень важны, — в беседе с журналистом «Реального времени» подчеркнул директор НИЦ «Снежный барс» Вячеслав Долгов. — Татарстаном ведется огромная работа, имеющая глобальное значение. Для всех нас очень важно сохранение этого удивительного вида животных. Сейчас в Центре уже имеется 4 снежных барса. 3 из них — самцы Батыр и Жаниш, а также самка Умай — приехали из Кыргызской Республики, а одна самочка — Кисуня — из Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей». Все особи адаптированы, уже хорошо себя чувствуют. Строятся дополнительные вольеры для размещения новых обитателей центра. Подписан межправительственный договор между Россией и Монголией о передаче еще нескольких животных. Ведутся работы по изучению генома, генетики, созданию и поддержанию банка генетического материала для дальнейшей работы по сохранению вида, — добавил он.

Александр Шадриков: «Вклад компаний, подписавших соглашения: «ТАИФ», «Татспиртпром», «Нэфис-Косметикс» — придаст новый импульс в реализации проекта по сохранению и воспроизводству популяции снежного барса». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Свои корни эта масштабная работа берет в 2018 году. Тогда республика включилась в реализацию нацпроекта «Экология», в составе которого есть отдельная федеральная программа «Сохранение биоразнообразия». Татарстан вышел с инициативой по созданию Центра «Снежный барс». На федеральном уровне инициатива была поддержана, и сегодня мы уже видим ее реальное воплощение. По разным подсчетам на всю Россию осталось всего от 72 до 90 диких особей снежного барса. В марте Татарстан принимал международную конференцию, собравшую делегатов 12 стран ареала обитания этих хищных кошек. Нашу республику в глобальном масштабе видят как опорный регион по сохранению снежных барсов. И такой отклик бизнеса Татарстана, социально значимая активность, готовность поддержать проект — дорогого стоит. Вклад компаний, подписавших соглашения: «ТАИФ», «Татспиртпром», «Нефис-Косметикс» — придаст новый импульс в реализации проекта по сохранению и воспроизводству популяции снежного барса, — высказал уверенность министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

