Пелевин Олег Владимирович

Общая информация

Родился 13 ноября 1983 года в Казани.

Образование

2006 г. — окончил Казанский государственный архитектурно-строительный университет, экономический факультет по специальности «экспертиза и управление недвижимостью».

2011 г.— окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, профессиональная переподготовка по программе «магистр государственно-общественного управления».

2013 г. — прошел тренинг по курсу «искусство ведения переговоров в системе государственного и муниципального управления».

2015 г.— прошел повышение квалификации по курсу «эффективное управление: от стратегии к действию».

Трудовая деятельность

2006-2007 гг. — старший специалист отдела республиканских программ министерства экономики и промышленности РТ.

2007-2009 гг. — ведущий консультант, ведущий советник отдела республиканских программ министерства экономики и промышленности РТ.

2009-2014 гг. — начальник отдела индикативного управления министерства экономики РТ.

2014-2015 гг. — начальник управления прогнозирования и стратегического развития министерства экономики РТ.

С апреля 2015 г. — заместитель министра экономики РТ.

Награды и звания

Заслуженный экономист Республики Татарстан.

Награжден благодарственными письмами президента РТ (2012 г.), министерства экономики РТ (2013 г.), памятными медалями «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2014 г.) «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» (2014 г.), благодарностью министра экономического развития РФ (2015 г.).

Дата последнего обновления: