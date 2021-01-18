Пелевин Олег Владимирович
Общая информация
Родился 13 ноября 1983 года в Казани.
Образование
2006 г. — окончил Казанский государственный архитектурно-строительный университет, экономический факультет по специальности «экспертиза и управление недвижимостью».
2011 г.— окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, профессиональная переподготовка по программе «магистр государственно-общественного управления».
2013 г. — прошел тренинг по курсу «искусство ведения переговоров в системе государственного и муниципального управления».
2015 г.— прошел повышение квалификации по курсу «эффективное управление: от стратегии к действию».
Трудовая деятельность
2006-2007 гг. — старший специалист отдела республиканских программ министерства экономики и промышленности РТ.
2007-2009 гг. — ведущий консультант, ведущий советник отдела республиканских программ министерства экономики и промышленности РТ.
2009-2014 гг. — начальник отдела индикативного управления министерства экономики РТ.
2014-2015 гг. — начальник управления прогнозирования и стратегического развития министерства экономики РТ.
С апреля 2015 г. — заместитель министра экономики РТ.
Награды и звания
Заслуженный экономист Республики Татарстан.
Награжден благодарственными письмами президента РТ (2012 г.), министерства экономики РТ (2013 г.), памятными медалями «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2014 г.) «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» (2014 г.), благодарностью министра экономического развития РФ (2015 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, ул. Московская, 55
- Телефон: (843) 524-91-80
- Email: Oleg.Pelevin@tatar.ru
Дата последнего обновления: 18.01.2021