Куляжев Игорь Владимирович

Общая информация

Родился 14 декабря 1965 года в Казани.

Образование

1991 г. — окончил Казанский филиал Московского ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт по специальности «электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства».

Трудовая деятельность

1984-1986 гг. — служба в рядах Советской Армии.

1991-1992 гг. — работа в институте «Татинвестгражданпроект».

1992-2010 гг. — ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, первый заместитель Главы администрации Московского района г. Казани.

С декабря 2010 г. — председатель Комитета внешнего благоустройства исполнительного комитета г. Казани.

С сентября 2013 г. — заместитель руководителя исполнительного комитета г. Казани.

Награды и звания

Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РТ (2014 г.).

Награжден почетными грамотами администрации Московского района г. Казани (2000 г.), администрации г. Казани (2002 г., 2004 г.), медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), почетной грамотой Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ (2010 г.), знаком отличия «За безупречную службу Казани» II степени (2010 г.), памятными медалями XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани (2013 г.), «ХХII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи» (2014 г.), почетной грамотой Министерства экологии и природных ресурсов РТ (2015 г.), памятными медалями «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в Казани» (2015 г.), За многолетний добросовестный труд, достойный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство г. Казани, объявлена благодарностью Президента РТ (2015 г.), медалью РТ «За доблестный труд» (2018 г.).

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