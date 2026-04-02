Сына «Гитлера» объявили в розыск: почему в Казани забуксовал новый процесс по делу ОПС «Тукаевские»

Подсудимый двух судов Татарстана Рамиль Ахметшин «пропал» еще в феврале

На неопределенный срок затягивается рассмотрение дела о предполагаемых преступлениях в составе казанского ОПС «Тукаевские». За два с лишним месяца судебный процесс над тридцаткой фигурантов не дошел и до оглашения обвинений, а сейчас и вовсе замер — скрылся один из подсудимых. Речь о Рамиле Ахметшине, которого «потеряли» сразу два суда Казани, причем для Вахитовского, по данным «Реального времени», эта ситуация обернулась сложнейшей технической проблемой — чтобы выделить дело беглого, нужно откопировать 2 тысячи томов.

Что вменяют Ахметшину-младшему

Покойного отца Рамиля Ахметшина силовики считают авторитетом «Тукаевских», в свое время известного по прозвищу «Гитлер». Ахметшину-младшему предъявляют солидную серию преступлений в составе одноименного преступного сообщества — два десятка вымогательств, два хулиганства, семь эпизодов уничтожения чужого имущества, включая поджоги, и одну попытку такого же посягательства.

В ходе расследования дела ОПС следователи МВД Татарстана еще в 2017 году добились ареста Ахметшина. Под стражей он находился почти пять лет, а в апреле 2023-го был освобожден под подписку о невыезде — через полгода после решения Вахитовского суда Казани о возврате уголовного дела в прокуратуру. Из СИЗО тогда вышли и другие фигуранты данного дела, за исключением Геннадия Кирилова, ранее взятого под стражу по делу Следкома о серии давних убийств и покушению на директора КСК «УНИКС» в составе банды «Тукаевские».

Расследование по делу ОПС «Тукаевские» началось девять лет назад.

В январе 2026-го после дополнительного следствия Вахитовский суд (на площадке Советского) намеревался приступить к рассмотрению дела предполагаемого ОПС, уже превышающего две тысячи томов. Однако не смог этого сделать ввиду назначения новых адвокатов, которым требовалось время для ознакомления с материалами дела.

С тех пор суд собирался еще пять раз, однако до фактического старта процесс так и не дошел. Дважды заседания приходилось откладывать по болезни подсудимых, а последние два раза — ввиду неявки одного из них по неуважительной причине. Это Рамиль Ахметшин.

Последний, в статусе обвиняемого по делу ОПС, успел попасться на поджоге в Приволжском районе. По одной из версий, намеревался отомстить хозяину «Газели», но по ошибке практически уничтожил машину такой же марки, принадлежащую другому человеку. С учетом старых проблем с законом и отсутствия финансов на возмещение вреда о мягком наказании можно было лишь мечтать. В Приволжский суд Ахметшин дважды не явился по болезни, а потом перестал приходить на заседания, и принудительный привод не помог. По адресу регистрации приставы фигуранта просто не нашли.

В Приволжском суде рассматривали дело Рамиля Ахметшина (справа) по обвинению в одном поджоге, в Вахитовском — по «букету» из 30 эпизодов.

— 10 марта суд вынес постановление о приостановлении дела и объявлении Ахметшина в розыск, — уточнили «Реальному времени» в пресс-службе Приволжского суда. Информацией о том, пересекал ли фигурант границу РФ либо выехал в другой регион страны, суд не располагает.

Будет ли суд копировать 2 тысячи томов?

В Вахитовском суде Казани о решении по параллельному делу знают, но ждут официальных документов о розыске. И надеются, что «Гитлера-младшего» скоро найдут. Иначе процесс по «Тукаевским» может столкнуться с серьезными техническими трудностями, отмечает один из источников «Реального времени».

Простая, казалось бы, процедура, о выделении производства в отношении одного из фигурантов в случае с «Тукаевскими» вовсе не проста. Повторимся — объем дела уже превышает 2115 томов, и все тома в части, касающейся Ахметшина, нужно выбрать и откопировать. Для столь гигантской технической работы у суда просто нет ресурсов... Так что возможным решением может стать повторный возврат дела на доп — в случае если суд согласится с позицией защиты в части нарушений, препятствующих рассмотрению обвинений по существу.

По ряду обвинений сроки давности уже истекли.

Между тем данное дело возбудили в МВД в августе 2017-го и со временем присоединили к нему более ранние эпизоды, которыми занимались райотделы полиции Казани с 2013 года. Уже к моменту повторного направления материалов в райсуд силовики сами исключили из обвинения ряд эпизодов о страховых мошенничествах и хулиганстве ввиду истечения по ним сроков давности. К августе 2027-го истекут сроки и по всем основным эпизодам, за исключением особо тяжких обвинений по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), части 3 статьи 163 и части 4 статьи 162 УК РФ (вымогательство и разбой в составе оргруппы). Планка максимального наказания по этим преступлениям превышает 10 лет лишения свободы.

При этом сроки давности приостанавливаются для официально объявленных в розыск — таких как Ахметшин. Да и сам факт нарушения подписки о невыезде в случае задержания чреват арестом.

В бегах по делу «Тукаевских» — тесть осужденного ВИП-полицейского

По версии следователей ГСУ МВД Татарстана и прокуроров, ОПС действовало на территории Казани и в его состав входил ряд структурных подразделений: «Авторовские», «Цумовские», «Дальневские», «Сиротки», «Даниловские», «Азатовские» и другие. Обвиняемым предъявляют 26 вымогательств у восьмерых предпринимателей и сотрудников АО «Спорт Бет» — в том числе с угрозами поджогов торговых павильонов и транспортных средств, реальным повреждением имущества и избиением. Также на их счету, как полагают силовики, разбойное нападение на одного из бизнесменов и принуждение другого к подписанию договора аренды земельного участка с требованием ежемесячной оплаты.

Анатолий Агрба все еще числится в базе розыска МВД РФ.

Согласно обвинению, за время действия ОПС путем имитации ДТП его участники незаконно получили выплаты от страховых компаний. А через хищение у восьмерых граждан и ООО «МИКС» под предлогом инвестиций в строительство ЖК «Острова», в возведении которого участвовала компания Кирилова и Шайхутдинова «Стройтехника», они получили 54 млн рублей.

Лидерами сообщества «Тукаевские» силовики по-прежнему считают сбежавшего из России в Абхазию авторитета Анатолия Агрбу, а также бизнесменов Наиля Шайхутдинова и Геннадия Кирилова, сдавших ныне осужденного за коррупцию главу БОП МВД Татарстана Ильнара Залялова — зятя Агрбы. Последний числится в международном розыске с 2018 года и по настоящее время.

Геннадий Кирилов по-прежнему считает свое преследование местью силовиков.

Не признающий вину ни в одном преступлении Кирилов уже осужден по делу банды «Тукаевские». Верховный суд Татарстана наказал его 24 годами колонии строгого режима, апелляционная инстанция в Нижнем Новгороде сократила этот срок на четыре месяца. Выступая в прениях и с последним словом по видеосвязи с Нижним из СИЗО Казани, Кирилов вновь называл свое преследование местью силовиков... Он намерен обжаловать приговор в кассации.

...Ну а последнее заседание по делу ОПС «Тукаевские» Вахитовский суд под председательством судьи Артема Идрисова пытался провести в этот понедельник, 30 марта. И вновь не смог — кроме пропавшего Рамиля Ахметшина нашлись и другие причины: по словам адвокатов, заболел обвиняемый Марат Батыршин, конвой уже не в первый раз не смог доставить в зал суда содержащихся под стражей обвиняемых и осужденных по другим делам Руслана Симонова и Геннадия Кирилова, а представители стороны обвинения в зал даже заходить не стали... Процесс отложили на неделю.