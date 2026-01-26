Процесс не пошел: двух фигурантов дела ОПС «Тукаевские» арестовали в Москве, Кирилов отказался от защиты
За три года дополнительного следствия двое обвиняемых получили реальный срок, еще на троих возбудили новые дела
Сегодня в здании Советского райсуда Казани состоялось новое заседание по делу ОПС «Тукаевские», которое больше трех лет назад было возвращено прокурору. После того решения из-под ареста освободили 29 из 30 обвиняемых в серии вымогательств, поджогов, разбоях, а также строительной и страховых аферах на 60 млн рублей и организации незаконной миграции 7,7 тысячи иностранцев. Однако, по данным «Реального времени», для четверки фигурантов отсрочка судебного разбирательства обернулась новыми преступлениями — неумышленным убийством, поджогом и аферами. Ну а один из предполагаемых лидеров ОПС Геннадий Кирилов получил 24 года колонии по делу о бандитизме и серии убийств. Сегодня он отказался от услуг адвоката.
Гитлера-младшего ждут в двух судах, Фирсова достали в колонии
Разбираться в деле ОПС «Тукаевские» поручено судье Вахитовского райсуда Казани Артему Идрисову. Но поскольку в его «родном» суде нет залов, способных вместить 30 подсудимых и столько же адвокатов, процесс, по крайней мере его старт, решили провести в зале-трансформере на 200 мест Советского райсуда.
Еще до начала заседания стало известно — рассмотрение по существу сегодня не начнется. Причин тому несколько. Ряд подсудимых не определились с защитниками, и по решению суда им предоставят адвокатов по назначению, которым обязательно потребуется время для изучения материалов дела в 2 115 томов, из которых тысячу томов составляет текст самого обвинительного заключения.
Обвиняемые Адель Залялеев и Руслан Сафин после освобождения в 2022-м успели оказаться под стражей по другому делу. По данным «Реального времени, сейчас они находятся в СИЗО-2 Москвы, больше известном как Бутырская тюрьма, и являются подсудимыми в деле о мошенничестве в составе группы Черемушкинского райсуда. В Казани Залялееву инкриминируют организацию незаконной миграции в составе ОПС, а Сафину — серию вымогательств и умышленного уничтожения чужого имущества. Этапировать этих «гастролеров» в Казань пока не планируют, а это значит, что на каждое заседание казанскому суду придется обеспечивать видео-конференц-связь с СИЗО Москвы, что чревато проблемами и затягиванием процесса.
Сегодня связь с «москвичами» обеспечили еще до начала заседания, однако пока ждали доставки двух арестованных в Казани — сидельцев «Бутырки» успели увести. Пришлось ждать, пока вернут.
Зато из свияжской колонии строгого режима в СИЗО Казани перевели другого участника процесса. Обвиняемый в теневых схемах легализации мигрантов Сергей Фирсов заработал в 2025-м срок в 5,5 года «строгача» за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Согласно приговору, он забил до смерти бывшего сожителя своей сестры, который вернулся из мест лишения свободы и избил ее. Стоит отметить — причиной посадки сожителя было также нападение на сестру Фирсова — несколько лет назад в ходе ссоры он выбросил ее из окна пятого этажа — выжила, но стала инвалидом. В день последнего визита бывшего женщина звонила в полицию, но помощи не дождалась. Брат решил проблему кардинально.
За новое дело о поджоге сейчас привлекают и Рамиля Ахметшина, обвиняемого в серии таких преступлений и вымогательствах по делу ОПС. Напомним, силовики называют Ахметшина-младшего сыном ныне покойного авторитета «Тукаевских» Радика Ахметшина, в свое время известного по прозвищу «Гитлер». Коллизия в том, что Ахметшин-младший сегодня вызван в качестве подсудимого на 10 часов утра в два суда Казани. При этом с датой заседания в Приволжском суде по делу о единичном поджоге определились 13 января в 9.26, а дату старта по «Тукаевским» назначили за полчаса до этого — в 8.49. Обвиняемый — под подпиской о невыезде, так что может сам решить — в какой суд ему идти.
О своей непогашенной судимости сегодня рассказал обвиняемый Антон Логинов. В апреле 2025-го он получил условный срок в 1,5 года за избиение участника дорожного конфликта с причинением вреда здоровью средней тяжести.
Осужденные-освобожденные досудебщики
Судья Артем Идрисов на старте процесса обозначил — заседания будут проходить каждый понедельник. После чего перешел к установлению личностей обвиняемых. Среди них оказалось несколько кладовщиков одной фирмы, самозанятый, безработные, а также ряд директоров и их замов в коммерческих фирмах.
О невозможности рассматривать дело по существу заявил сегодня подсудимый Анатолий Васильев. С его слов, якобы врученное ему больше месяца назад обвинительное заключение он не получил. «После операции на глаза оно нечитабельно для меня», — сообщил он, заметив, что просил следователя распечатать вариант обвинения более крупным шрифтом, но этого сделано не было.
В процессе выяснилось — у пяти подсудимых на данный момент нет защитников. Геннадий Кирилов от своего адвоката сегодня отказался, заявил, что намерен защищать себя сам. Такое же мнение выразил еще один из фигурантов, однако суд с учетом тяжести обвинений посчитал необходимым привлечь адвокатов по назначению. Такое же решение было вынесено еще по трем обвиняемым. Для соблюдения этой процедуры суд назначил перерыв до 2 февраля.
С 2021 года частично поменялась фабула обвинения по делу ОПС «Тукаевские», которым занимались следователи ГСУ МВД Татарстана. Как сообщили «Реальному времени» адвокаты обвиняемых, силовики исключили ряд эпизодов о страховых мошенничествах и хулиганстве ввиду истечения по ним сроков давности. При этом, по данным защиты, такую же «амнистию» следовало применить по ряду эпизодов в части фиктивной постановки на учет уже находящихся на территории Татарстана мигрантов. Однако данные действия квалифицированы по более тяжкой статье 322.1 УК РФ, как организация в составе организованной группы незаконного въезда, транзита и пребывания иностранцев, а по ней срок давности пока не вышел.
К слову, по делу «Тукаевских» еще в 2024-м осуждены два фигуранта, заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве с силовиками и поделившихся со следствием деталями о преступной иерархии в ОПС и обстоятельствами конкретных преступлений.
За участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и организации незаконного въезда и пребывания иностранцев в РФ в составе организованной группы (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) приговорен к 5,5 года колонии общего режима и тут же освобожден от наказания ввиду полного отбытия этого срока в период содержания под стражей, домашним арестом и запретом определенных действий с декабря 2017 года. Таким же результатом в июне 2024-го закончилось рассмотрение дела второго досудебщика Альфреда Гайфуллина по семи эпизодам вымогательства в составе группы (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и участию в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ). После зачета срока в СИЗО и под домашним арестом суд пришел к выводу — назначенное наказание в 6 лет колонии строгого режима им полностью отбыто.
Гособвинителями на процессе выступают Элина Ильясова из прокуратуры РТ и Рената Павлова из прокуратуры Вахитовского района Казани.
Лидерами сообщества «Тукаевские» силовики по-прежнему считают сбежавшего из России авторитета Анатолия Агрбу, а также бизнесменов Наиля Шайхутдинова и Геннадия Кирилова, сдавших ныне осужденного за коррупцию главу БОП МВД Татарстана Ильнара Залялова — зятя Агры. Шайхутдинов представился суду директором компании «Мебельный базар».
По версии следователей ГСУ МВД Татарстана и прокуроров, ОПС действовало на территории Казани и в его состав входил ряд структурных подразделений: «Авторовские», «Цумовские», «Дальневские», «Сиротки», «Даниловские», «Азатовские» и другие. Обвиняемым предъявляют 26 вымогательств у восьмерых предпринимателей и сотрудников АО «Спорт Бет» — в том числе с угрозами поджогов торговых павильонов и транспортных средств, реальным повреждением имущества и избиением. Также на их счету, как полагают силовики, разбойное нападение на одного из бизнесменов и принуждение другого к подписанию договора аренды земельного участка с требованием ежемесячной оплаты.
Согласно обвинению, за время действия ОПС путем имитации ДТП его участники незаконно получили выплаты от страховых компаний, а также путем хищения у восьмерых граждан и ООО «МИКС» под предлогом инвестиций в строительство ЖК «Острова», в возведении которого участвовала компания Кирилова и Шайхутдинова «Стройтехника», получили 54 млн рублей.
Напомним, после возврата дела ОПС «Тукаевские» в прокуратуру в 2022 году на свободе оказались все обвиняемые за исключением Кирилова, поскольку его успели арестовать по делу одноименной банды, возбужденному в СК. В суд оно пришло позже дела ОПС, однако уже успело дойти до приговора — в феврале 2025-го.
В частности, Геннадию Кирилову Верховный суд Татарстана назначил 24 года колонии строгого режима, посчитав доказанной его причастность к серии убийств и покушению на жизнь гендиректора КСК «УНИКС» Александра Щербакова.
Впрочем, в силу тот приговор пока не вступил.
В международном розыске по делу «Тукаевских» числятся Анатолий Агрба и Максим Пузанов.
