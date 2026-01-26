Процесс не пошел: двух фигурантов дела ОПС «Тукаевские» арестовали в Москве, Кирилов отказался от защиты

За три года дополнительного следствия двое обвиняемых получили реальный срок, еще на троих возбудили новые дела

Адель Залялеев и Руслан Сафин в СИЗО-2 Москвы. Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в здании Советского райсуда Казани состоялось новое заседание по делу ОПС «Тукаевские», которое больше трех лет назад было возвращено прокурору. После того решения из-под ареста освободили 29 из 30 обвиняемых в серии вымогательств, поджогов, разбоях, а также строительной и страховых аферах на 60 млн рублей и организации незаконной миграции 7,7 тысячи иностранцев. Однако, по данным «Реального времени», для четверки фигурантов отсрочка судебного разбирательства обернулась новыми преступлениями — неумышленным убийством, поджогом и аферами. Ну а один из предполагаемых лидеров ОПС Геннадий Кирилов получил 24 года колонии по делу о бандитизме и серии убийств. Сегодня он отказался от услуг адвоката.

Гитлера-младшего ждут в двух судах, Фирсова достали в колонии

Разбираться в деле ОПС «Тукаевские» поручено судье Вахитовского райсуда Казани Артему Идрисову. Но поскольку в его «родном» суде нет залов, способных вместить 30 подсудимых и столько же адвокатов, процесс, по крайней мере его старт, решили провести в зале-трансформере на 200 мест Советского райсуда.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще до начала заседания стало известно — рассмотрение по существу сегодня не начнется. Причин тому несколько. Ряд подсудимых не определились с защитниками, и по решению суда им предоставят адвокатов по назначению, которым обязательно потребуется время для изучения материалов дела в 2 115 томов, из которых тысячу томов составляет текст самого обвинительного заключения.

Обвиняемые Адель Залялеев и Руслан Сафин после освобождения в 2022-м успели оказаться под стражей по другому делу. По данным «Реального времени, сейчас они находятся в СИЗО-2 Москвы, больше известном как Бутырская тюрьма, и являются подсудимыми в деле о мошенничестве в составе группы Черемушкинского райсуда. В Казани Залялееву инкриминируют организацию незаконной миграции в составе ОПС, а Сафину — серию вымогательств и умышленного уничтожения чужого имущества. Этапировать этих «гастролеров» в Казань пока не планируют, а это значит, что на каждое заседание казанскому суду придется обеспечивать видео-конференц-связь с СИЗО Москвы, что чревато проблемами и затягиванием процесса.

Сергей Фирсов между двумя процессами получил судимость. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сегодня связь с «москвичами» обеспечили еще до начала заседания, однако пока ждали доставки двух арестованных в Казани — сидельцев «Бутырки» успели увести. Пришлось ждать, пока вернут.

Зато из свияжской колонии строгого режима в СИЗО Казани перевели другого участника процесса. Обвиняемый в теневых схемах легализации мигрантов Сергей Фирсов заработал в 2025-м срок в 5,5 года «строгача» за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Согласно приговору, он забил до смерти бывшего сожителя своей сестры, который вернулся из мест лишения свободы и избил ее. Стоит отметить — причиной посадки сожителя было также нападение на сестру Фирсова — несколько лет назад в ходе ссоры он выбросил ее из окна пятого этажа — выжила, но стала инвалидом. В день последнего визита бывшего женщина звонила в полицию, но помощи не дождалась. Брат решил проблему кардинально.

Дважды подсудимый Рамиль Ахметшин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За новое дело о поджоге сейчас привлекают и Рамиля Ахметшина, обвиняемого в серии таких преступлений и вымогательствах по делу ОПС. Напомним, силовики называют Ахметшина-младшего сыном ныне покойного авторитета «Тукаевских» Радика Ахметшина, в свое время известного по прозвищу «Гитлер». Коллизия в том, что Ахметшин-младший сегодня вызван в качестве подсудимого на 10 часов утра в два суда Казани. При этом с датой заседания в Приволжском суде по делу о единичном поджоге определились 13 января в 9.26, а дату старта по «Тукаевским» назначили за полчаса до этого — в 8.49. Обвиняемый — под подпиской о невыезде, так что может сам решить — в какой суд ему идти.

О своей непогашенной судимости сегодня рассказал обвиняемый Антон Логинов. В апреле 2025-го он получил условный срок в 1,5 года за избиение участника дорожного конфликта с причинением вреда здоровью средней тяжести.

Осужденные-освобожденные досудебщики

Судья Артем Идрисов на старте процесса обозначил — заседания будут проходить каждый понедельник. После чего перешел к установлению личностей обвиняемых. Среди них оказалось несколько кладовщиков одной фирмы, самозанятый, безработные, а также ряд директоров и их замов в коммерческих фирмах.



О невозможности рассматривать дело по существу заявил сегодня подсудимый Анатолий Васильев. С его слов, якобы врученное ему больше месяца назад обвинительное заключение он не получил. «После операции на глаза оно нечитабельно для меня», — сообщил он, заметив, что просил следователя распечатать вариант обвинения более крупным шрифтом, но этого сделано не было.

В процессе выяснилось — у пяти подсудимых на данный момент нет защитников. Геннадий Кирилов от своего адвоката сегодня отказался, заявил, что намерен защищать себя сам. Такое же мнение выразил еще один из фигурантов, однако суд с учетом тяжести обвинений посчитал необходимым привлечь адвокатов по назначению. Такое же решение было вынесено еще по трем обвиняемым. Для соблюдения этой процедуры суд назначил перерыв до 2 февраля.

Часть эпизодов дела в МВД прекратили за сроком давности. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С 2021 года частично поменялась фабула обвинения по делу ОПС «Тукаевские», которым занимались следователи ГСУ МВД Татарстана. Как сообщили «Реальному времени» адвокаты обвиняемых, силовики исключили ряд эпизодов о страховых мошенничествах и хулиганстве ввиду истечения по ним сроков давности. При этом, по данным защиты, такую же «амнистию» следовало применить по ряду эпизодов в части фиктивной постановки на учет уже находящихся на территории Татарстана мигрантов. Однако данные действия квалифицированы по более тяжкой статье 322.1 УК РФ, как организация в составе организованной группы незаконного въезда, транзита и пребывания иностранцев, а по ней срок давности пока не вышел.

К слову, по делу «Тукаевских» еще в 2024-м осуждены два фигуранта, заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве с силовиками и поделившихся со следствием деталями о преступной иерархии в ОПС и обстоятельствами конкретных преступлений.

За участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и организации незаконного въезда и пребывания иностранцев в РФ в составе организованной группы (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) приговорен к 5,5 года колонии общего режима и тут же освобожден от наказания ввиду полного отбытия этого срока в период содержания под стражей, домашним арестом и запретом определенных действий с декабря 2017 года. Таким же результатом в июне 2024-го закончилось рассмотрение дела второго досудебщика Альфреда Гайфуллина по семи эпизодам вымогательства в составе группы (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и участию в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ). После зачета срока в СИЗО и под домашним арестом суд пришел к выводу — назначенное наказание в 6 лет колонии строгого режима им полностью отбыто.

Наиля Шайхутдинова силовики считают одним из организаторов ОПС «Тукаевские». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Гособвинителями на процессе выступают Элина Ильясова из прокуратуры РТ и Рената Павлова из прокуратуры Вахитовского района Казани.

Лидерами сообщества «Тукаевские» силовики по-прежнему считают сбежавшего из России авторитета Анатолия Агрбу, а также бизнесменов Наиля Шайхутдинова и Геннадия Кирилова, сдавших ныне осужденного за коррупцию главу БОП МВД Татарстана Ильнара Залялова — зятя Агры. Шайхутдинов представился суду директором компании «Мебельный базар».

По версии следователей ГСУ МВД Татарстана и прокуроров, ОПС действовало на территории Казани и в его состав входил ряд структурных подразделений: «Авторовские», «Цумовские», «Дальневские», «Сиротки», «Даниловские», «Азатовские» и другие. Обвиняемым предъявляют 26 вымогательств у восьмерых предпринимателей и сотрудников АО «Спорт Бет» — в том числе с угрозами поджогов торговых павильонов и транспортных средств, реальным повреждением имущества и избиением. Также на их счету, как полагают силовики, разбойное нападение на одного из бизнесменов и принуждение другого к подписанию договора аренды земельного участка с требованием ежемесячной оплаты.

Гособвинители Элина Ильясова и Рената Павлова. Реальное время / realnoevremya.ru

Согласно обвинению, за время действия ОПС путем имитации ДТП его участники незаконно получили выплаты от страховых компаний, а также путем хищения у восьмерых граждан и ООО «МИКС» под предлогом инвестиций в строительство ЖК «Острова», в возведении которого участвовала компания Кирилова и Шайхутдинова «Стройтехника», получили 54 млн рублей.

Напомним, после возврата дела ОПС «Тукаевские» в прокуратуру в 2022 году на свободе оказались все обвиняемые за исключением Кирилова, поскольку его успели арестовать по делу одноименной банды, возбужденному в СК. В суд оно пришло позже дела ОПС, однако уже успело дойти до приговора — в феврале 2025-го.

Вину по уголовным делам МВД и Следкома Геннадий Кирилов не признавал и не признает. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В частности, Геннадию Кирилову Верховный суд Татарстана назначил 24 года колонии строгого режима, посчитав доказанной его причастность к серии убийств и покушению на жизнь гендиректора КСК «УНИКС» Александра Щербакова.

Впрочем, в силу тот приговор пока не вступил.



В международном розыске по делу «Тукаевских» числятся Анатолий Агрба и Максим Пузанов.

1 / 24 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Ирина Плотникова