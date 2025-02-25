«Дело по банде прекратить»: суд Татарстана назначил 24 года колонии предполагаемому лидеру «Тукаевских»

За сроком давности наказание по делу о создании преступной вооруженной бригады судья применять не стал

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Верховном суде Татарстана финишировал резонансный процесс по делу о серии убийств и покушении на жизнь гендиректора КСК «УНИКС» Александра Щербакова. Вину предполагаемого лидера банды бизнесмена Геннадия Кирилова суд счел установленной и наказал его 24 годами колонии строгого режима, передает с заседания журналист «Реального времени».

Напомним, в ходе прений гособвинитель Элина Ильясова предлагала прекратить за сроком давности эпизоды о создании, руководстве бандой и участии в ней (ст. 209 УК РФ), а также эпизоды незаконного оборота оружия (ст. 222 УК РФ). Но и без учета этих обвинений предлагала наказать Кирилова почти максимальным сроком — 24,5 года лишения свободы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Перед оглашением приговора суд огласил постановление о прекращении уголовного преследования фигурантов по статье 209 УК РФ (бандитизм) в связи с истечением 15-летнего срока давности.

Сам Кирилов неоднократно заявлял о своей невиновности. Однако предлагал суду применить и по всем оставшимся эпизодам срок давности, что является не реабилитирующим основанием для прекращения дела. Его адвокаты настаивали на полном оправдании, подробно указывая на грубые процессуальные нарушения в этом деле и массовое изменение показаний ключевыми свидетелями со ссылкой на оговор фигурантов ввиду оказанного силовиками давления по схеме: «задержание — подозрение в давнем убийстве — предложение раскрыть обстоятельства дела — допрос в качестве свидетеля — освобождение».

Судебный процесс растянулся на два года, однако сами инкриминируемые фигурантам преступления произошли 20-30 лет назад и долгое время считались не раскрытыми.

В феврале 2023-го под суд по этому делу СК, МВД и прокуратура Татарстана отправили семерых. Обвинения в банде все из них отрицали, как и другие преступления, за исключением Рустема Шарафутдинова, который еще в ходе предварительного следствия заявил — в одиночку избил потерпевшего Айдара Гарипова в декабре 1997 года, но смерти ему не желал и даже пытался оказать первую помощь, после чего отвез к приемному покою горбольницы №5. Адвокат этого обвиняемого указывал на необоснованность переквалификации совершенных действий с причинения тяжкого вреда здоровью с летальным исходом на умышленное убийство.

От обвинения в похищении гособвинитель отказалась в ходе процесса, и Шарафутдинов по приговору суда получил сегодня 13 лет колонии строгого режима.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Соучастниками расправы над Гариповым суд назвал еще троих подсудимых: Альберту Казакову назначили 13 лет колонии строгого режима с учетом неотбытого по другому приговору, Александру Марфину — 14 лет строгого режима, Айрату Абдрахманову — 12 лет. Последний ввиду тяжкого онкологического заболевания в период судебного следствия находился под домашним арестом.

Вышеназванной тройке участие в вооруженных преступлениях банды не предъявляли. В отличие от Ильнура Киямова и Айрата Аюпова, которым инкриминировали убийство по сговору с Кириловым предпринимателя Роберта Аюпова в апреле 2002 года. При этом подсудимому Аюпову вменили еще и эпизод убийства Айдара Гарипова, а окончательное наказание по приговору составило 19 лет колонии. Вину он категорически отрицал, как и Ильнур Киямов, настаивавший, что ранее даже не был знаком ни с одним из так называемых подельников, но получивший сегодня 17 лет «строгача».

Общий срок наказания семи фигурантов от Верховного суда РТ составил 112 лет. Также суд удовлетворил гражданский иск вдовы Аюпова и взыскал с троих подсудимых 4 млн рублей. Половину этой суммы должен выплатить Кирилов — если приговор вступит в силу.

Главному фигуранту дела также предъявляли обвинение в покушении на главу Федерации баскетбола Татарстана и гендиректора КСК КГУ «УНИКС» Александра Щербакова в 1999 году. Суд счел доказанным, что преступление по заказу Кирилова организовал Ринат Фархутдинов, бригадир киллеров банды «Хади Такташ», ныне отбывающий пожизненный срок. Собственно, с его заявления о явке с повинной несколько лет назад и началось расследование дела банды «Тукаевские». По версии Геннадия Кирилова и его защитников, целью данного дела была месть сотрудников подразделения по борьбе с оргпреступностью МВД Татарстана за обвинения в вымогательстве взятки в адрес их бывшего шефа Ильнара Залялова, ныне отбывающего срок за коррупцию и аферу.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Также суд посчитал доказанным участие Кирилова в организации убийства своего хорошего знакомого — бизнесмена и врача Раиса Садыкова в январе 1993-го. Последний, как утверждают силовики, находился под криминальным покровительством «Тукаевских» и стал неугоден, решив сменить криминальную «крышу». Непосредственное участие в убийстве принимали двое ныне покойных граждан — Марат Кадыров и Радик Валитов, полагает обвинение. С версией силовиков и виновностью Кирилова не согласны даже родственники Садыкова.

Не разделяют позицию силовиков и близкие Владислава Баранова, которого застрелили в 1997-м. Суд сегодня посчитал его еще одной жертвой «Тукаевских», причем исполнителями выступили некие неустановленные лица, нанятые ныне покойным Ильиным.

Последние слова в процессе ВС Татарстана главный фигурант дела адресовал потерпевшим.