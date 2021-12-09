Фиктивный брак, аферы в ЖК «Острова» и убийца в потерпевших: 10 фактов о деле «Тукаевских» в Казани

За что в Казани судят 30 «соратников» беглого авторитета Анатолия Агрбы

Фото: "Реальное время"

ОПС «Тукаевские» задолжало 72 млн рублей. Таков размер заявленных исков от предпринимателей и страховых компаний, заявивших о поджогах, вымогательствах и аферах 2014—2017 годов. Объем арестованного у подсудимых имущества — от ноутбуков до зданий в центре Казани — почти втрое больше, по данным «Реального времени». Однако цена вопроса — не в деньгах: тяжкие обвинения тянут на 20 лет колонии. Причем четыре последних года фигурантам пришлось ждать встречи с Фемидой. Вчера забуксовавший на 3 месяца процесс, наконец, сдвинулся с мертвой точки. Но тут же остался без председательствующего — Путин отправил судью на повышение.

1. Кто тормозит процесс по делу «Тукаевских»



Задний ход рассмотрению уголовного дела ОПС «Тукаевские» дал накануне президент России — назначил судью Вахитовского райсуда Казани Алмаза Ахметжанова председателем Камско-Устьинского райсуда. Это значит, что рассмотрение дела ОПС должно начаться заново — со стадии предварительных слушаний и с другим судьей.

Сенсацией для участников процесса повышение Ахметжанова не стало — рекомендацию на председательский пост он получил еще в мае 2021 года, а осенью пришла информация и об успешном прохождении кадровой комиссии при главе РФ. К слову, переезд Ахметжанова из Казани в Камское Устье означает рестарт всех процессов, которые он не довел до приговора, включая едва стартовавшее дело создательницы детсадов «Егоза» Натальи Реснянской и рассматриваемое с февраля 2021-го сложнейшее дело «преступного сообщества декретниц».

На фоне этой информации как-то меркнут критические высказывания судьи о трате бюджетных средств и затягивании процесса ввиду неявки адвокатов по уважительным причинам.

Процесс начали в Советском райсуде Казани, затем «переехали» в самый большой зал Верховного суда Татарстана. Фото: Максим Платонов

Напомним, в Вахитовский райсуд Казани дело «Тукаевских» поступило 8 сентября, но ввиду нехватки места рассмотрение проходит на выезде. Процесс начали в Советском райсуде Казани, затем «переехали» в самый большой зал Верховного суда Татарстана. И лишь вчера гособвинители начали оглашать объемное обвинительное заключение 30 подсудимым по 73 эпизодам. Перейти к этой начальной стадии суд смог лишь после предварительных слушаний и предоставления времени фигурантам на ознакомление с «новыми» материалами уголовного дела. По необъяснимой причине следователи МВД РТ представляли обвиняемым и адвокатам 199 томов, а в суд направили 242! Не ознакомленным с делом на вчерашний день остается лишь один подсудимый — Рустем Набиев.

2. Заочно обвиняемый Агрба и две дамы

К уголовной ответственности ранее привлекались19 из 30 фигурантов, в том числе за незаконный оборот оружия и наркотики, а также кражи, хулиганство, вымогательство, побои. Так в пятый раз на скамье подсудимых оказались 38-летний Марат Мидхатов и 58-летний Роберт Тазов.

Мидхатова силовики считают одним из организаторов ОПС «Тукаевские», наравне с Альфредом Гильмутдиновым (привлекался в 80-х за хулиганство и сопротивление милиции), бизнесменами Геннадием Кириловым (его преследование за самоуправство в конце 90-х было прекращено «с передачей виновного на поруки»), Наилем Шайхутдиновым (освобожден от наказания за хулиганство по амнистии к 50-летию Победы), директором «Центра правовой помощи иностранным гражданам» Рустемом Набиевым, Артемом Хамидуллиным, Евгением Осиповым и Анатолием Васильевым.

Девятый лидер «Тукаевских» Анатолий Агрба, на тот момент еще тесть начальника подразделения БОП МВД Татарстана в 2017-м покинул Россию, через год был объявлен в международный розыск и найден в Абхазии.

Не ознакомленным с делом на вчерашний день остается лишь один подсудимый — Рустем Набиев. Фото: Максим Платонов

У трех фигурантов дела в прошлом были серьезные проблемы с алкоголем, еще у трех с наркотиками, у седьмого наркологи констатировали зависимости от того и другого.

Половина обвиняемых находится под стражей. У остальных более мягкие меры пресечения. В их числе две подсудимые дамы: уроженка Монголии Илина Воронина — ее обвиняют в причастности к двум страховым мошенничествам в составе ОПС, и Елена Иванова, причастная, по версии силовиков, к организации незаконной миграции.

3. Потерпевшие требуют 72 млн рублей

Потерпевшими по уголовному делу признаны 28 человек и восемь организаций. Гражданские иски к подсудимым предъявляют не все. Пока их общий размер составляет чуть более 72 миллионов, из которых 43,7 миллиона требуют трое состоятельных казанцев. По версии ГСУ МВД Татарстана, в 2017 году они были обмануты представляющим ОПС подсудимым Маратом Батыршиным и согласились на короткий срок стать инвесторами строительства ЖК «Острова», в возведении которого участвовала фирма «Стройтехника» Шайхутдинова и Кирилова. В итоге денег и обещанных процентов не увидели и теперь предъявляют иски в размере от 11 до 19 млн рублей.

По данным источников «Реального времени», Батыршин признает данные долги, но настаивает — брал займы на реализацию собственных строительных проектов, ни в каком сговоре с Шайхутдиновым — Кириловым не состоял, криминальный общак ОПС не пополнял. Ранее защита этого фигуранта сообщала — по ряду расписок Батыршина уже есть решения гражданских судов, на данный момент по ним идет взыскание за счет реализации приставами имущества должника. Общий ущерб по 16 эпизодам мошенничества в особо крупном размере оценен в 55 млн рублей.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 28 человек и восемь организаций. Фото: Максим Платонов

4. Стрелок Раимджанов и его бита

Один из потерпевших по делу сейчас отбывает 19-летний срок в колонии строгого режима. Это Ринат Раимджанов, который в декабре 2018-го в центре Казани расстрелял владельца ломбарда Ришата Садыкова и его друга Сергея Мазанова. Последний выжил.

В ходе следствия Раимджанов сообщал, что пришел к Садыкову разобраться — причастен ли он к нападению на него в 2016 году. На тот момент у стрелка уже был статус потерпевшего в уголовном деле ОПС «Тукаевские», которых сотрудники МВД подозревали в причастности к избиению Раимджанова и, как выяснилось на суде, делились с потерпевшим оперативной информацией. Но при этом игнорировали сообщения, что Раимджанов имеет незарегистрированный пистолет и использует его для угроз. «Если бы оружие вовремя изъяли, Садыков был бы жив», — заявляла потерпевшая сторона на том процессе.

Сам Раимджанов в последнем слове в Верховном суде Татарстана вдруг заявил: его избиение в 2016-м было последствием «личных разборок», и он в ходе неоднократных показаний «оговорил нескольких человек». Вероятно, после суда, убийца вновь изменил показания, поскольку сохранил статус потерпевшего в деле ОПС по эпизоду разбоя с ущербом в 1,5 тысячи рублей. В эту сумму следователи оценили биту Раимджанова, которую нападавшие забрали с собой.

По версии обвинения, подсудимые Осипов, Вагизов и Левицкий в октябре 2016-го, по указке руководителей ОПС, отправились проучить Раимджанова, чтобы перестал предъявлять им поджог своей машины, сгоревшей еще 10 лет назад. Нападение произошло в гараже, причем после первого же удара Раимджанов схватился за шило, а один из незваных гостей взял в углу гаража хозяйскую биту. В итоге хозяину досталось так, что эксперты констатировали — его здоровью причинен тяжкий вред.

Один из потерпевших по делу сейчас отбывает 19-летний срок в колонии строгого режима. Фото: Ирина Плотникова

5. Питерские гастроли

Организатором почти всех страховых афер в деле ОПС силовики считают Сергея Соборнова, которого среди подсудимых нет. По данным источников «Реального времени», ввиду длительной болезни этого фигуранта, материалы по нему выделили в отдельное производство. До суда они пока не дошли, но по закону организаторы ОПС ответственны за все преступления группировки, так что им предъявляют и эпизоды Соборнова.

В частности, инсценировку кражи сидений из автомобиля BMW X5 с попыткой увода у ООО «Бин Страхование» 2,3 млн рублей. В декабре 2014-го, находясь в Санкт-Петербурге, Соборнов припарковал эту машину на ночь в Невском районе, а утром заявил о взломе и пропажу всех сидений. По версии следствия, владелец с подручными заранее сняли кресла и специально выбрали место стоянки подальше от камер. Поскольку автомобиль был застрахован как раз от кражи, в Авиастроительном суде Казани нанятому юристу удалось отсудить у страховой 2,3 млн рублей с учетом ущеба, услуг оценки, штрафа и морального вреда. Однако Верховный суд РТ в апелляции посчитал назначить две экспертизы и по результатам отменил взыскание, ввиду расхождения между реальным механизмом получения повреждений авто с заявленным.

Еще одно инсценированное ЧП с казанским автомобилем в Питере оказалось более удачным — в Советский райсуд Казани был подан иск на 9,3 млн рублей о выплате страховки за угон Mercedes-Benz S500 с процентами за просрочку, штрафом и компенсацией морального вреда. В августе 2015-го СК «Мегарусс-Д» заключила с взыскателем мировое соглашение и перечислила 5,6 млн рублей.

Согласно обвинению, в этой истории обманули не только страховщика и суд, но и гаишников. Силовики считают — Соборнов сотоварищи заранее купили под Москвой убитый после аварии Mercedes-Benz, сфабриковали договор на его продажу ныне подсудимому Владимиру Болтаеву и пригнали на регистрацию в ГАИ на Высокой Горе новенькую машину такой же марки! С временно установленным идентификационным номером. А затем имитировали угон иномарки, причем, опять же в Невском районе Санкт-Петербурга — на улице Большевиков. Как полагают прокуроры и полицейские, за свое участие в этой истории Болтаев получил вознаграждение в 50 тысяч рублей. Всего «Тукаевским» предъявляют пять удачных и четыре неудачных страховых аферы.

Всего «Тукаевским» предъявляют пять удачных и четыре неудачных страховых аферы. Фото: Максим Платонов

6. «Заняли лидирующее положение в криминальном мире РФ»

При оглашении главного эпизода дела — о создании преступного сообщества — старший помощник прокурора Вахитовского района Казани Руслан Байбиков накануне погрузился в криминальную историю Казани. Он сообщил, что группировка «Тукаевская» появилась в центре Казани (на территории улиц Баумана, Тукая и Нариманова) не позднее 2006 года, при непосредственном участии ныне беглого Агрбы и арестованных Гильмутдинова, Кирилова и Шайхутдинова, а также иных лиц. Подразделениями ОПГ были бригады «Дальневские», «Цумовские», «Авторовские», «Даниловские», «Азатовские» и «Сиротка».

Но в первом квартале 2009 года вышеназванные лица «заняли лидирующее положение в криминальном мире РФ», «сплотили под своим покровительством» профессиональных преступников и создали преступное сообщество, — изложил Байбиков версию обвинения. Собирались члены преступной организации у дома 4 на улице Яхина, в домах 37 по улице Камала и 44 по улице Нариманова.

Доход получали, как считают обвинители, с четырех основных направлений — страховые аферы и «инвестиционное» мошенничество, организация незаконной миграции и принудительное «крышевание»-запугивание предпринимателей, в частности занимающихся междугородними пассажирскими перевозками.

Средства направлялись в криминальный общак, из которого оплачивали своих адвокатов и поддерживали своих, оказавшихся за решеткой. Часть доходов вливали в легальный бизнес ради будущего путем покупки или строительства торговых площадей, выкупа долей в барах, кафе, ресторанах и автомойках в Казани и Москве.

«С целью формирования на территории Казани и всей республики образа могущественности и вседозволенности членов преступной организации, безнаказанности их действий» обвиняемые, как считают в МВД, на постоянной основе «подыскивали объекты преступного посягательства, запугивали граждан, предпринимателей и руководителей организаций...».

Руслан Байбиков накануне погрузился в криминальную историю Казани

7. Разбитые «ставкоматы» и поджоги непокорных предпринимателей

Два брата бизнесмена Хуснуллина признаны потерпевшими по десятку эпизодов вымогательства в деле ОПС. Согласно обвинению, начиная с 2012 года «Тукаевские» неоднократно требовали с него ежемесячных выплат в размере 30 тысяч рублей, но не получили ничего. Не помогли ни угрозы, ни регулярные поджоги точек.

По версии обвинения, в ночь на 15 ноября 2013 года представители ОПС выбили стекло в торговом павильоне братьев у дома 13 на улице Яхина, затем облили часть стены из бутылки с горючим и забросили бутылку с горящим фитилем внутрь. Ущерб погоревшей торговой точки составил 15 тысяч, а вот ущерб исполкома Казани — почти 40 тысяч, поскольку пламя перекинулось на установленную рядом кабинку биотуалета.

В 2013-м тот же обновленный павильон атаковали трижды. В феврале подожгли часть стены, но уничтожили лишь ограждающую конструкцию фасада. В марте забросили внутрь бутылку с зажигательной смесью, но дежуривший ночью сотрудник не дал пламени разгореться. В июле преступники подошли более основательно — проникли внутрь и облили горючим павильон изнутри. В результате объект за полмиллиона был полностью уничтожен. Однако на требование выплаты 30 тысяч рублей погорельцы так и не согласились.

Еще одной популярной точкой у вымогателей силовики считают букмекерскую контору АО «Спортбет» на улице Тукая. За спокойную работу этого заведения с него требовали 50 тысяч ежемесячно. Ради демонстрации силы пару раз разбивали мониторы-«ставкоматы» металлическими стульями. Замахивались тем же «оружием» на охранников заведения.

На вымогательство пожаловался и один из соратников «Тукаевских», который после принятия ислама и освобождения из колонии, решил выйти из ОПС.

По уголовному делу в счет возможного погашения ущерба арестовано имущества десятка фигурантов. Фото: Максим Платонов

8. Под арестом — имущество почти на 200 млн

По уголовному делу в счет возможного погашения ущерба арестовано имущество десятка фигурантов, в том числе нежилые помещения, земельные участки, авто и даже охотничьи ружья. Под арестом ювелирные украшения Соборнова — 11 изделий, оцененных в миллион рублей, и куда более весомые объекты компаний «Сити-Недвижимость» и «Склад-Сервис», где Шайхутдинов является одним из учредителей: нежилое помещение в 950 «квадратов» на Межлаука, 33 ( там находится ТЦ «Мебельный базар») оценено в 38,8 млн рублей, причем по кадастровой стоимости. Еще на 49,2 млн рублей тянет административное здание в два этажа и 2 200 «квадратов» на Камала, 37, цена участка под ним — 40,6 млн рублей. Общий размер арестованного на момент направления дела в суд составлял почти 200 млн рублей.

9. Фиктивный брак и 7 тысяч иностранцев

По версии силовиков, незаконными услугами ОПС в 2015—2017 годах успели воспользоваться более 7 тысяч иностранных граждан, включая ближнее зарубежье, а также Сирию, Ливию, Турцию и даже США! Правда, в материалах дела фигурирует лишь одна приезжая из-за океана — некая Азимова. Согласно обвинению, «Тукаевские» брали от 2,5 до 7 тысяч рублей за пакет липовых документов, необходимых для постановки на миграционный учет. Для фиктивного трудоустройства гастарбайтеров сами создавали ООО и использовали документы и печати 12 подконтрольных организаций.

Лидерам ОПС поступало 50% от этого нелегального бизнеса, еще 10% шло в «общак», полагают следователи.

Один из приезжих раскошелился на 120 тысяч рублей, когда «Тукаевские» нашли ему жену-россиянку. За нарушение законодательства этому гражданину Таджикистана заблокировали въезд в нашу страну на 3 года. Фиктивный брак стал решением проблемы.

В свое время Шайхутдинов с Кириловым заявляли — их в это дело включили лишь для того, чтобы вымогать деньги. Фото: Максим Платонов

10. Почем госзащита для обвиняемых

Как стало известно «Реальному времени», на оплату труда шести адвокатов по назначению, защищавших на предварительном следствии ныне обвиняемого Логинова госказна потратила почти полмиллиона — 486,6 тысячи рублей. Затраты на госзащиту для других фигурантов скромнее, ввиду привлечения договорных адвокатов. Заметим, за исключением досудебщиков по данному делу остальные категорически не согласны с обвинением в причастности к преступному сообществу. Наказание по статье 210 УК РФ — до 20 лет лишения свободы.

На полной невиновности настаивают и те, кого силовики считают лидерами ОПС. В свое время Шайхутдинов с Кириловым заявляли — их в это дело включили лишь для того, чтобы вымогать деньги. За аферу с выкупом свободы в 25 млн рублей осужден зять беглого Агрбы — экс-начальник подразделения БОП МВД по РТ Ильнар Залялов. Однако показания против него не помогли арестованным отбиться от обвинений. Более того, в прошлом году Следком по РТ возбудил дело о более тяжких преступлениях «Тукаевских» — убийствах и покушениях в составе банды.