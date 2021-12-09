Фиктивный брак, аферы в ЖК «Острова» и убийца в потерпевших: 10 фактов о деле «Тукаевских» в Казани
За что в Казани судят 30 «соратников» беглого авторитета Анатолия Агрбы
ОПС «Тукаевские» задолжало 72 млн рублей. Таков размер заявленных исков от предпринимателей и страховых компаний, заявивших о поджогах, вымогательствах и аферах 2014—2017 годов. Объем арестованного у подсудимых имущества — от ноутбуков до зданий в центре Казани — почти втрое больше, по данным «Реального времени». Однако цена вопроса — не в деньгах: тяжкие обвинения тянут на 20 лет колонии. Причем четыре последних года фигурантам пришлось ждать встречи с Фемидой. Вчера забуксовавший на 3 месяца процесс, наконец, сдвинулся с мертвой точки. Но тут же остался без председательствующего — Путин отправил судью на повышение.
1. Кто тормозит процесс по делу «Тукаевских»
Задний ход рассмотрению уголовного дела ОПС «Тукаевские» дал накануне президент России — назначил судью Вахитовского райсуда Казани Алмаза Ахметжанова председателем Камско-Устьинского райсуда. Это значит, что рассмотрение дела ОПС должно начаться заново — со стадии предварительных слушаний и с другим судьей.
Сенсацией для участников процесса повышение Ахметжанова не стало — рекомендацию на председательский пост он получил еще в мае 2021 года, а осенью пришла информация и об успешном прохождении кадровой комиссии при главе РФ. К слову, переезд Ахметжанова из Казани в Камское Устье означает рестарт всех процессов, которые он не довел до приговора, включая едва стартовавшее дело создательницы детсадов «Егоза» Натальи Реснянской и рассматриваемое с февраля 2021-го сложнейшее дело «преступного сообщества декретниц».
На фоне этой информации как-то меркнут критические высказывания судьи о трате бюджетных средств и затягивании процесса ввиду неявки адвокатов по уважительным причинам.
Напомним, в Вахитовский райсуд Казани дело «Тукаевских» поступило 8 сентября, но ввиду нехватки места рассмотрение проходит на выезде. Процесс начали в Советском райсуде Казани, затем «переехали» в самый большой зал Верховного суда Татарстана. И лишь вчера гособвинители начали оглашать объемное обвинительное заключение 30 подсудимым по 73 эпизодам. Перейти к этой начальной стадии суд смог лишь после предварительных слушаний и предоставления времени фигурантам на ознакомление с «новыми» материалами уголовного дела. По необъяснимой причине следователи МВД РТ представляли обвиняемым и адвокатам 199 томов, а в суд направили 242! Не ознакомленным с делом на вчерашний день остается лишь один подсудимый — Рустем Набиев.
2. Заочно обвиняемый Агрба и две дамы
К уголовной ответственности ранее привлекались19 из 30 фигурантов, в том числе за незаконный оборот оружия и наркотики, а также кражи, хулиганство, вымогательство, побои. Так в пятый раз на скамье подсудимых оказались 38-летний Марат Мидхатов и 58-летний Роберт Тазов.
Мидхатова силовики считают одним из организаторов ОПС «Тукаевские», наравне с Альфредом Гильмутдиновым (привлекался в 80-х за хулиганство и сопротивление милиции), бизнесменами Геннадием Кириловым (его преследование за самоуправство в конце 90-х было прекращено «с передачей виновного на поруки»), Наилем Шайхутдиновым (освобожден от наказания за хулиганство по амнистии к 50-летию Победы), директором «Центра правовой помощи иностранным гражданам» Рустемом Набиевым, Артемом Хамидуллиным, Евгением Осиповым и Анатолием Васильевым.
Девятый лидер «Тукаевских» Анатолий Агрба, на тот момент еще тесть начальника подразделения БОП МВД Татарстана в 2017-м покинул Россию, через год был объявлен в международный розыск и найден в Абхазии.
У трех фигурантов дела в прошлом были серьезные проблемы с алкоголем, еще у трех с наркотиками, у седьмого наркологи констатировали зависимости от того и другого.
Половина обвиняемых находится под стражей. У остальных более мягкие меры пресечения. В их числе две подсудимые дамы: уроженка Монголии Илина Воронина — ее обвиняют в причастности к двум страховым мошенничествам в составе ОПС, и Елена Иванова, причастная, по версии силовиков, к организации незаконной миграции.
3. Потерпевшие требуют 72 млн рублей
Потерпевшими по уголовному делу признаны 28 человек и восемь организаций. Гражданские иски к подсудимым предъявляют не все. Пока их общий размер составляет чуть более 72 миллионов, из которых 43,7 миллиона требуют трое состоятельных казанцев. По версии ГСУ МВД Татарстана, в 2017 году они были обмануты представляющим ОПС подсудимым Маратом Батыршиным и согласились на короткий срок стать инвесторами строительства ЖК «Острова», в возведении которого участвовала фирма «Стройтехника» Шайхутдинова и Кирилова. В итоге денег и обещанных процентов не увидели и теперь предъявляют иски в размере от 11 до 19 млн рублей.
По данным источников «Реального времени», Батыршин признает данные долги, но настаивает — брал займы на реализацию собственных строительных проектов, ни в каком сговоре с Шайхутдиновым — Кириловым не состоял, криминальный общак ОПС не пополнял. Ранее защита этого фигуранта сообщала — по ряду расписок Батыршина уже есть решения гражданских судов, на данный момент по ним идет взыскание за счет реализации приставами имущества должника. Общий ущерб по 16 эпизодам мошенничества в особо крупном размере оценен в 55 млн рублей.
4. Стрелок Раимджанов и его бита
Один из потерпевших по делу сейчас отбывает 19-летний срок в колонии строгого режима. Это Ринат Раимджанов, который в декабре 2018-го в центре Казани расстрелял владельца ломбарда Ришата Садыкова и его друга Сергея Мазанова. Последний выжил.
В ходе следствия Раимджанов сообщал, что пришел к Садыкову разобраться — причастен ли он к нападению на него в 2016 году. На тот момент у стрелка уже был статус потерпевшего в уголовном деле ОПС «Тукаевские», которых сотрудники МВД подозревали в причастности к избиению Раимджанова и, как выяснилось на суде, делились с потерпевшим оперативной информацией. Но при этом игнорировали сообщения, что Раимджанов имеет незарегистрированный пистолет и использует его для угроз. «Если бы оружие вовремя изъяли, Садыков был бы жив», — заявляла потерпевшая сторона на том процессе.
Сам Раимджанов в последнем слове в Верховном суде Татарстана вдруг заявил: его избиение в 2016-м было последствием «личных разборок», и он в ходе неоднократных показаний «оговорил нескольких человек». Вероятно, после суда, убийца вновь изменил показания, поскольку сохранил статус потерпевшего в деле ОПС по эпизоду разбоя с ущербом в 1,5 тысячи рублей. В эту сумму следователи оценили биту Раимджанова, которую нападавшие забрали с собой.
По версии обвинения, подсудимые Осипов, Вагизов и Левицкий в октябре 2016-го, по указке руководителей ОПС, отправились проучить Раимджанова, чтобы перестал предъявлять им поджог своей машины, сгоревшей еще 10 лет назад. Нападение произошло в гараже, причем после первого же удара Раимджанов схватился за шило, а один из незваных гостей взял в углу гаража хозяйскую биту. В итоге хозяину досталось так, что эксперты констатировали — его здоровью причинен тяжкий вред.
5. Питерские гастроли
Организатором почти всех страховых афер в деле ОПС силовики считают Сергея Соборнова, которого среди подсудимых нет. По данным источников «Реального времени», ввиду длительной болезни этого фигуранта, материалы по нему выделили в отдельное производство. До суда они пока не дошли, но по закону организаторы ОПС ответственны за все преступления группировки, так что им предъявляют и эпизоды Соборнова.
В частности, инсценировку кражи сидений из автомобиля BMW X5 с попыткой увода у ООО «Бин Страхование» 2,3 млн рублей. В декабре 2014-го, находясь в Санкт-Петербурге, Соборнов припарковал эту машину на ночь в Невском районе, а утром заявил о взломе и пропажу всех сидений. По версии следствия, владелец с подручными заранее сняли кресла и специально выбрали место стоянки подальше от камер. Поскольку автомобиль был застрахован как раз от кражи, в Авиастроительном суде Казани нанятому юристу удалось отсудить у страховой 2,3 млн рублей с учетом ущеба, услуг оценки, штрафа и морального вреда. Однако Верховный суд РТ в апелляции посчитал назначить две экспертизы и по результатам отменил взыскание, ввиду расхождения между реальным механизмом получения повреждений авто с заявленным.
Еще одно инсценированное ЧП с казанским автомобилем в Питере оказалось более удачным — в Советский райсуд Казани был подан иск на 9,3 млн рублей о выплате страховки за угон Mercedes-Benz S500 с процентами за просрочку, штрафом и компенсацией морального вреда. В августе 2015-го СК «Мегарусс-Д» заключила с взыскателем мировое соглашение и перечислила 5,6 млн рублей.
Согласно обвинению, в этой истории обманули не только страховщика и суд, но и гаишников. Силовики считают — Соборнов сотоварищи заранее купили под Москвой убитый после аварии Mercedes-Benz, сфабриковали договор на его продажу ныне подсудимому Владимиру Болтаеву и пригнали на регистрацию в ГАИ на Высокой Горе новенькую машину такой же марки! С временно установленным идентификационным номером. А затем имитировали угон иномарки, причем, опять же в Невском районе Санкт-Петербурга — на улице Большевиков. Как полагают прокуроры и полицейские, за свое участие в этой истории Болтаев получил вознаграждение в 50 тысяч рублей. Всего «Тукаевским» предъявляют пять удачных и четыре неудачных страховых аферы.
6. «Заняли лидирующее положение в криминальном мире РФ»
При оглашении главного эпизода дела — о создании преступного сообщества — старший помощник прокурора Вахитовского района Казани Руслан Байбиков накануне погрузился в криминальную историю Казани. Он сообщил, что группировка «Тукаевская» появилась в центре Казани (на территории улиц Баумана, Тукая и Нариманова) не позднее 2006 года, при непосредственном участии ныне беглого Агрбы и арестованных Гильмутдинова, Кирилова и Шайхутдинова, а также иных лиц. Подразделениями ОПГ были бригады «Дальневские», «Цумовские», «Авторовские», «Даниловские», «Азатовские» и «Сиротка».
Но в первом квартале 2009 года вышеназванные лица «заняли лидирующее положение в криминальном мире РФ», «сплотили под своим покровительством» профессиональных преступников и создали преступное сообщество, — изложил Байбиков версию обвинения. Собирались члены преступной организации у дома 4 на улице Яхина, в домах 37 по улице Камала и 44 по улице Нариманова.
Доход получали, как считают обвинители, с четырех основных направлений — страховые аферы и «инвестиционное» мошенничество, организация незаконной миграции и принудительное «крышевание»-запугивание предпринимателей, в частности занимающихся междугородними пассажирскими перевозками.
Средства направлялись в криминальный общак, из которого оплачивали своих адвокатов и поддерживали своих, оказавшихся за решеткой. Часть доходов вливали в легальный бизнес ради будущего путем покупки или строительства торговых площадей, выкупа долей в барах, кафе, ресторанах и автомойках в Казани и Москве.
«С целью формирования на территории Казани и всей республики образа могущественности и вседозволенности членов преступной организации, безнаказанности их действий» обвиняемые, как считают в МВД, на постоянной основе «подыскивали объекты преступного посягательства, запугивали граждан, предпринимателей и руководителей организаций...».
7. Разбитые «ставкоматы» и поджоги непокорных предпринимателей
Два брата бизнесмена Хуснуллина признаны потерпевшими по десятку эпизодов вымогательства в деле ОПС. Согласно обвинению, начиная с 2012 года «Тукаевские» неоднократно требовали с него ежемесячных выплат в размере 30 тысяч рублей, но не получили ничего. Не помогли ни угрозы, ни регулярные поджоги точек.
По версии обвинения, в ночь на 15 ноября 2013 года представители ОПС выбили стекло в торговом павильоне братьев у дома 13 на улице Яхина, затем облили часть стены из бутылки с горючим и забросили бутылку с горящим фитилем внутрь. Ущерб погоревшей торговой точки составил 15 тысяч, а вот ущерб исполкома Казани — почти 40 тысяч, поскольку пламя перекинулось на установленную рядом кабинку биотуалета.
В 2013-м тот же обновленный павильон атаковали трижды. В феврале подожгли часть стены, но уничтожили лишь ограждающую конструкцию фасада. В марте забросили внутрь бутылку с зажигательной смесью, но дежуривший ночью сотрудник не дал пламени разгореться. В июле преступники подошли более основательно — проникли внутрь и облили горючим павильон изнутри. В результате объект за полмиллиона был полностью уничтожен. Однако на требование выплаты 30 тысяч рублей погорельцы так и не согласились.
Еще одной популярной точкой у вымогателей силовики считают букмекерскую контору АО «Спортбет» на улице Тукая. За спокойную работу этого заведения с него требовали 50 тысяч ежемесячно. Ради демонстрации силы пару раз разбивали мониторы-«ставкоматы» металлическими стульями. Замахивались тем же «оружием» на охранников заведения.
На вымогательство пожаловался и один из соратников «Тукаевских», который после принятия ислама и освобождения из колонии, решил выйти из ОПС.
8. Под арестом — имущество почти на 200 млн
По уголовному делу в счет возможного погашения ущерба арестовано имущество десятка фигурантов, в том числе нежилые помещения, земельные участки, авто и даже охотничьи ружья. Под арестом ювелирные украшения Соборнова — 11 изделий, оцененных в миллион рублей, и куда более весомые объекты компаний «Сити-Недвижимость» и «Склад-Сервис», где Шайхутдинов является одним из учредителей: нежилое помещение в 950 «квадратов» на Межлаука, 33 ( там находится ТЦ «Мебельный базар») оценено в 38,8 млн рублей, причем по кадастровой стоимости. Еще на 49,2 млн рублей тянет административное здание в два этажа и 2 200 «квадратов» на Камала, 37, цена участка под ним — 40,6 млн рублей. Общий размер арестованного на момент направления дела в суд составлял почти 200 млн рублей.
9. Фиктивный брак и 7 тысяч иностранцев
По версии силовиков, незаконными услугами ОПС в 2015—2017 годах успели воспользоваться более 7 тысяч иностранных граждан, включая ближнее зарубежье, а также Сирию, Ливию, Турцию и даже США! Правда, в материалах дела фигурирует лишь одна приезжая из-за океана — некая Азимова. Согласно обвинению, «Тукаевские» брали от 2,5 до 7 тысяч рублей за пакет липовых документов, необходимых для постановки на миграционный учет. Для фиктивного трудоустройства гастарбайтеров сами создавали ООО и использовали документы и печати 12 подконтрольных организаций.
Лидерам ОПС поступало 50% от этого нелегального бизнеса, еще 10% шло в «общак», полагают следователи.
Один из приезжих раскошелился на 120 тысяч рублей, когда «Тукаевские» нашли ему жену-россиянку. За нарушение законодательства этому гражданину Таджикистана заблокировали въезд в нашу страну на 3 года. Фиктивный брак стал решением проблемы.
10. Почем госзащита для обвиняемых
Как стало известно «Реальному времени», на оплату труда шести адвокатов по назначению, защищавших на предварительном следствии ныне обвиняемого Логинова госказна потратила почти полмиллиона — 486,6 тысячи рублей. Затраты на госзащиту для других фигурантов скромнее, ввиду привлечения договорных адвокатов. Заметим, за исключением досудебщиков по данному делу остальные категорически не согласны с обвинением в причастности к преступному сообществу. Наказание по статье 210 УК РФ — до 20 лет лишения свободы.
На полной невиновности настаивают и те, кого силовики считают лидерами ОПС. В свое время Шайхутдинов с Кириловым заявляли — их в это дело включили лишь для того, чтобы вымогать деньги. За аферу с выкупом свободы в 25 млн рублей осужден зять беглого Агрбы — экс-начальник подразделения БОП МВД по РТ Ильнар Залялов. Однако показания против него не помогли арестованным отбиться от обвинений. Более того, в прошлом году Следком по РТ возбудил дело о более тяжких преступлениях «Тукаевских» — убийствах и покушениях в составе банды.
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