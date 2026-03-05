В Нижнем Новгороде смягчили приговор по делу «Тукаевских» — на 9 месяцев

Срок посадки главного фигуранта Геннадия Кирилова сокращен до 23 лет и 8 месяцев колонии строгого режима

Геннадий Кирилов. Фото: Динар Фатыхов

Только что Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции огласил решение по жалобам на приговор Верховного суда Татарстана по делу бригады «Тукаевских» о серии убийств и покушении на жизнь гендиректора КСК «УНИКС» Александра Щербакова. Как сообщает с места журналист «Реального времени», шесть осужденных настаивали на полном оправдании, но лишь трем из них суд поправил квалификацию и незначительно сократил назначенные сроки.

Так, всего на 4 месяца сократился срок по приговору Геннадию Кирилову. В феврале 2025-го его признали виновным и приговорили к 24 годам колонии строгого режима. Сегодня апелляционная инстанция посчитала излишней ссылку на применение оружия как отягчающее обстоятельство и сократила назначенное наказание до 23 лет и 8 месяцев.

На три месяца — до 16 лет и 9 месяцев — сегодня уменьшили срок осужденного Ильнура Киямова и на два месяца — до 18 лет и 10 месяцев — наказание, назначенное Айрату Аюпову.

Также сегодня апелляционный суд утвердил вынесенное татарстанским судом постановление о прекращении преследования фигурантов данного дела по эпизоду организации и участия в банде — за сроком давности.

Напомним, по версии СК, МВД и прокуратуры Татарстана, в 1992—1993 годах внутри организованной преступной группы «Тукаевские» образовалась одноименная банда, а в январе 1993 года ее лидер приказал трем активным участникам банды убить предпринимателя Раиса Садыкова, который захотел выйти из-под криминального влияния. Киллер Кадыров, как считают силовики, подкараулил жертву у лифта в подъезде дома на улице Маршала Чуйкова и застрелил одиночным выстрелом из обреза охотничьего ружья, после чего скрылся на машине другого члена банды Валитова. Организацию этого убийства сторона обвинения предъявляет Геннадию Мураткину, ныне Кирилову.



Руководителем банды в указанный период силовики считают Радика Ахметшина, он же Гитлер, убитого в марте того же года. После этого группировку «Тукаевских» и одноименную банду временно возглавил один из ее активистов Мураткин, излагала в суде версию обвинения прокурор Элина Ильясова.

Напомним, уже осужденный Кирилов одновременно является фигурантом уголовного дела МВД о преступлениях ОПС «Тукаевские». Под следствие он попал в 2017-м, после того как обвинил в вымогательстве и взятке начальника УБОП Татарстана Ильнара Залялова. На тот момент Кирилов уже занимался бизнесом, в числе его проектов была казанская стройка ЖК «Острова».

Роберт Аюпов. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Силовики считают, те же «Тукаевские» стоят за покушением на убийство Александра Щербакова в 1999-м. По версии обвинения, директор КСК КГУ «УНИКС» отказался платить дань, и Кирилов предложил заняться его устранением криминальному авторитету Ринату Фархутдинову из группировки «Хади Такташ», обещая 10 тысяч долларов. Ринтик согласился и привлек к этому преступлению Анатолия Новицкого, вместе с которым занялся слежкой за «объектом», получив от заказчика информацию, где тот бывает. В ночь с 3 на 4 ноября Фархутдинов привез Новицкого на Кремлевскую, к зданию «УНИКСа», где последний, дождавшись жертву, открыл огонь.

Суды двух инстанций признали вину фигурантов по этим и другим эпизодам полностью доказанной.

Выступая в прениях и с последним словом по видеосвязи с Нижним из СИЗО Казани, Кирилов вновь называл свое преследование местью силовиков и упрекал судью Верховного суда Татарстана, что он поверил словам осужденных на пожизненное лидеров «Хади Такташ» Ринату Фархутдинову и Радику Галиакберову, и отверг показания потерпевших и не заинтересованных в исходе дела свидетелей, включая бывшего начальника криминальной полиции Федотова.

Адвокаты осужденных намерены оспаривать приговор в кассации.



Ирина Плотникова