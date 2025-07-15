В школы и колледжи разрешили брать на работу студентов непедагогических специальностей

Фото: Динар Фатыхов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, расширяющий возможности трудоустройства в образовательные учреждения. Теперь к преподаванию в школах и колледжах смогут быть допущены студенты вузов, не имеющие педагогического образования. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно принятому закону, студенты непедагогических специальностей, успешно закончившие третий курс и освоившие учебные предметы в области педагогической деятельности, смогут преподавать в школах по предметам, совпадающим с их специальностью. Аналогичные возможности открываются и для преподавания в колледжах.

Решение о соответствии специальности студента учебным предметам, курсам и дисциплинам остается за работодателем — школой или колледжем.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Законопроект также предусматривает возможность преподавания в колледжах для студентов педагогических специальностей, успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения.

Авторы инициативы уверены, что закон позволит решить проблему кадрового дефицита в образовательных учреждениях, даст студентам возможность приобрести практический опыт работы по профессии во время учебы и, в конечном итоге, повысит качество образования.

Регионы получили право организовывать экскурсии для студентов колледжей.

Рената Валеева