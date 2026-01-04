Вице-президент Венесуэлы Родригес стала врио главы страны после похищения Мадуро

Это решение выдвинула Конституционная палата Верховного суда государства

Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы приняла решение о временном возложении обязанностей главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Такое решение было принято в связи с похищением действующего президента Николаса Мадуро. Это решение зачитала в эфире телеканала VTV ее председатель Карислия Беатрис Родригес.

Сообщается, что сложившаяся ситуация требует обеспечения непрерывности административного управления страной. Суд признал наличие форс-мажорных обстоятельств, угрожающих стабильности государства.

В соответствии с конституцией страны, в отсутствие президента власть переходит к вице-президенту. Ранее Дельси Родригес заявила о недопустимости возвращения Венесуэлы к статусу колонии и потребовала от США освободить Мадуро и его супругу. На данный момент известно, что их под конвоем доставили в следственный изолятор в Бруклине.

Напомним, что накануне США провели спецоперацию «Полуночный молот» в Венесуэле. Об этом сообщил сам Дональд Трамп на пресс-конференции. Целью операции являлся захват президента Николаса Мадуро, которого Трамп обвинил в причастности к «наркотерроризму» и руководстве организацией «Картель солнц».



Наталья Жирнова