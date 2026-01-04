Ипполит из «Иронии судьбы» как инженер зарабатывал бы в Татарстане от 78—97 тыс. рублей

Аналитики изучили, сколько бы получали сегодня персонажи популярных новогодних кинолент, если бы работали в республике

Фото: Изображение из книги «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Аналитики «Авито» изучили, сколько бы получали сегодня персонажи популярных новогодних кинолент, если бы работали в Татарстане. Исследование охватило профессии из нескольких культовых фильмов.

Так, Ипполит из «Иронии судьбы» как инженер мог бы претендовать на зарплату от 78 до 97 тысяч рублей в месяц — это на 13% больше показателей прошлого года. Музыкант Иван Пухов из «Чародеев» нашел бы работу с доходом от 50 тысяч рублей.

Главный герой фильма «Серебряные коньки» Матвей, работающий доставщиком в пекарне, сегодня мог бы получать от 56 до 73 тысяч рублей — рост составил 47% за год. Электрику Грише из «Карнавальной ночи» предлагали бы от 78 до 93 тысяч рублей, а его коллегам-автоэлектрикам — около 142 тысяч рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дизайнер Кейт из фильма «Один дома» могла бы рассчитывать на доход от 57 до 93 тысяч рублей. Менеджеру по продажам Говарду из «Подарка на Рождество» предлагали бы от 76 до 124 тысяч рублей, а помощнице руководителя Натали из «Реальной любви» — от 50 до 69 тысяч рублей. Официанты из «Полярного экспресса» могли бы зарабатывать от 58 до 77 тысяч рублей.

Напомним, что средняя зарплата в России достигла почти 100 тысяч рублей. Наиболее значительный рост зарплат отмечен в сфере разработки программного обеспечения — на 137 тысяч рублей.

Наталья Жирнова