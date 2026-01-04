Трассу М-7 от Казани до Челнов перекрыли для грузового транспорта

Запрет ввели до улучшение погодных условий

Фото: Михаил Захаров

В связи с неблагоприятными погодными условиями на федеральной автодороге М-7 «Волга», а именно на участке от Казани до Набережных Челнов, временно ограничено движение автобусов и грузовых автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Мера носит временный характер и будет действовать до тех пор, пока не улучшатся погодные и дорожные условия.

— В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями откажитесь от поездок на личном автотранспорте. Если поездка неизбежна — строго соблюдайте скоростной режим, увеличивайте дистанцию и боковой интервал, избегайте резких маневров, возьмите с собой теплые вещи, заряженный телефон и минимальный набор инструментов, — призывает ГАИ.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что ранее грузовикам и автобусам ограничили проезд на еще двух федеральных трассах Татарстана: на автодороге Казань — Оренбург (до Альметьевска) и на автодороге Казань — Ульяновск. Помимо этого в казанском международном аэропорту задерживается несколько десятков рейсов, с 23:00 до 06:30 по мск задержали почти все рейсы на вылет.

Наталья Жирнова