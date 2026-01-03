Бизнес-обзор: глава НЧКЗ ушел от «субсидиарки» на миллиард, «Лакомка» перешла к дочери владелицы

Питерский холдинг стал совладельцем елабужского завода «Транснефти»

Бывший директор обанкротившегося челнинского кранового завода Марс Тимербулатов сумел отбиться от субсидиарной ответственности по долгам предприятия на 1 млрд рублей, ему присудили возместить лишь убытки бюджета в виде налоговой недоимки на 154 млн. Под конец года изменился состав учредителей у елабужского завода «Транснефть — Синтез» по выпуску противотурбулентных присадок — новым совладельцем предприятия стала молодая холдинговая компания из Санкт-Петербурга «СКМ Менеджмент». В Казани же новый собственник у старейшей в городе кафе-кондитерской «Лакомка», которой в этом году исполняется 87 лет. Подробности — в обзоре «Реального времени».

Владелица «Лакомки» передала бизнес дочери

В конце декабря стало известно о смене учредителей в знаменитой казанской «Лакомке». Эту старейшую и любимую казанцами кондитерскую много лет развивает семья Миннинасимы Халиуллиной. Вместе с предпринимательницей работают ее дети: сын Наиль и дочь Фарида. Именно последняя, по данным ЕГРЮЛ, и стала собственницей кафе.

Предприятие было основано еще в 1939 году, кондитерская одной из первых в городе начала продавать бисквитные пирожные, эклеры, трубочки с заварным кремом. Позднее начали делать большие кремовые торты на заказ, чем занимаются и сегодня.

Миннинасима Халиуллина остается директором ООО «Лакомка», кроме того, ей принадлежит 82,4% в фирме по аренде и управлению недвижимостью «Сириус». Остальные 17,6% долей также у ее дочери Фариды Рахматуллиной, а сын Наиль Халиуллин руководит предприятием.

В самой «Лакомке» все 100% перешли к дочери бизнесвумен. Фарида Рахматуллина работает управляющей в кафе-кондитерской. По ее словам, в штате даже есть кондитер с советских времен, он помогает сохранить традиции производства знаменитых в СССР тортов.

В планах у предприятия было открыть филиалы и за пределами Казани, например в Набережных Челнах. Но пока что точки продажи появились в Зеленодольске и Пестречинском районе. В прошлом году выручка «Лакомки» выросла почти на 20% и достигла 51,4 млн, чистая прибыль составила 9,9 млн рублей. Официально на предприятии числится 21 сотрудник.

Глава НЧКЗ отбился от «субсидиарки» на 1 млрд рублей

Под конец года Арбитражный суд РТ вынес решение по иску о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего директора Набережночелнинского кранового завода (НЧКЗ) Марса Тимербулатова. Размер требований кредиторов предприятия составляет около 1 млрд рублей, однако суд не нашел оснований поддержать заявление в полном объеме и удовлетворил его лишь частично.

Как установил суд, до октября-декабря 2021 года завод работал в обычном режиме, сохранял платежеспособность, формировал выручку, исполнял обязательства по заключенным контрактам и обладал перспективами расширения производства. Совокупный объем активов на тот период составлял свыше 1 млрд рублей. НЧКЗ имел внешнеэкономические контракты, получил лицензию на строительно-монтажные работы в Казахстане, участвовал в нацпроекте «Производительность труда», получил патент на полезную модель и реализовал заказы на внутреннем и внешнем рынках, в том числе в Узбекистане, Армении и Грузии.

В период с 13 октября по 2 ноября 2021 года Тимербулатов, как руководитель и мажоритарный акционер завода, был под стражей в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Суд учел, что его заключение «привело к дестабилизации управленческой и финансовой модели предприятия». В тот период на НЧКЗ прошли обыски, изъяли документацию, а кредиторы единовременно предъявили к исполнению все обязательства, «что вызвало автоматическое списание поступлений с расчетных счетов и, как следствие, паралич текущих платежей, включая выплату заработной платы».

Долги перед коллективом были погашены в начале 2022 года. Объем активов сократился до 80,4 млн рублей, размер кредиторской задолженности вырос до 980,6 млн. После освобождения из-под стражи в ноябре 2021 года Тимербулатов был вынужден инициировать процедуру добровольной ликвидации, 7 апреля 2022 года завод признали банкротом. «В материалах дела отсутствуют доказательства того, что таким образом ответчик реализовал стратегию по причинению ущерба интересам кредиторов», — указал суд, добавив, что неплатежеспособность НЧКЗ сформировалась «как результат совокупности негативных факторов».

Тем не менее в рамках уголовного дела было установлено, что Тимербулатов уклонился от уплаты налогов, умысел и его вина в совершении налогового преступления доказаны, а сумма ущерба бюджету составила 154,5 млн рублей. Поэтому суд решил удовлетворить иск частично и взыскать с бывшего главы НЧКЗ убытки в размере этой суммы.

Питерский холдинг стал акционером елабужского завода «Транснефти»

Еще одна новость под занавес года — появление нового совладельца на другом крупном татарстанском предприятии — «Транснефть — Синтез». Это елабужский завод «Транснефти» по выпуску противотурбулентных присадок, который был открыт в ОЭЗ «Алабуга» в 2019 году.

Запуская этот проект, «Транснефть» заявляла о решении стратегической задачи по импортозамещению. Российские нефтяники закупали противотурбулентные присадки в США, но татарстанский завод с объемом выпуска этой продукции в 3 тысячи тонн в год и с перспективой увеличения мощностей до 10 тысяч тонн позволил отказаться от покупок за рубежом.

В проект было направлено порядка 2,7 млрд рублей инвестиций, на предприятии создали 170 рабочих мест. «Отрадно, что товарооборот между предприятиями Татарстана и компанией «Транснефть» ежегодно растет. За последние 4 года он вырос более чем в 2,6 раза. Сегодня этот показатель превышает 51 млрд рублей в год», — заявлял на открытии завода премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Российская нефтепроводная компания все эти годы самостоятельно контролировала предприятие в особой экономической зоне РТ. Но с декабря в состав акционеров ООО «Транснефть — Синтез» с долей в 49% вошла молодая петербургская холдинговая компания АО «СКМ Менеджмент», контрольный пакет акций в 51% по-прежнему у АО «Транснефть-Прикамье». Питерский холдинг был создан чуть больше года назад — это непубличное акционерное общество, которым руководит Кирилл Овчинников. Предприниматель также руководит и владеет московским ООО «Средмаш», которое занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук.

Сегодня, согласно открытым данным, на заводе в «Алабуге» трудятся 163 человека, уставный капитал составляет 864 млн рублей. Выручка предприятия в 2024 году сократилась на 40%, до 2,47 млрд, чистая прибыль составила 447 млн рублей.

Налоговая реформа и инвестиции в ТОСЭР «Зеленодольск»

В условиях ТОСЭР Зеленодольский район вдвое увеличил ВТП — до 118 млрд рублей по итогам 2025 года. Глава Зеленодольска Михаил Афанасьев рассказал о буме инвестиций в муниципалитет. «Мы практически заполнили целиком промышленные парки (на территории района действуют 17 промпарков, — прим. авт.). Земли под новый проект не хватает. Сейчас проводим согласование под создание технопарка, где резидентом станет «Ак Барс Холдинг», — поделился он перспективными планами.

Землю Васильевского стекольного завода выкупила московская фабрика «Мельница», а Зеленодольского фанерного завода — концессионер платных дорог «Татдортрансинвест». КМПО нашло возможность загрузить зеленодольскую площадку до 2027 года — массовых сокращений не будет. Больше всего мэра города волнует проект дублера Горьковского шоссе и возможность передачи в концессию «нижней» дороги. Подробнее — в материале «Реального времени».

В наступившем году российский бизнес ждет много новшеств. Вступили в силу ряд законодательных и экономических изменений, которые затронут большинство субъектов бизнеса и граждан. Самой ощутимой станет обширная налоговая реформа. Кроме того, ввели новое правило, касающееся управляющих компаний и ТСЖ: их обязали отчитываться перед жильцами о том, сколько средств потрачено на ремонт, какая сумма денег направлена на оплату коммунальных услуг и так далее. Подробнее об этих и других изменениях в законодательстве — в очередном обзоре «Реального времени».