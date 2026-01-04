Глава Менделеевского района прокомментировал гибель детей в колодце

4 января в скважине, расположенной рядом с несанкционированной детской горкой, были обнаружены тела двух десятилетних детей, по факту гибели возбудили уголовное дело

В Менделеевске в колодце, расположенном рядом с несанкционированной детской горкой, были обнаружены тела двух десятилетних детей. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Расследование находится под контролем прокуратуры Менделеевского района. На место происшествия выехала прокурор района Алсу Салахутдинова.

Глава Менделеевского района Роберт Искандаров выразил соболезнования родным и близким погибших детей. Он сообщил, что семьям будет оказана вся необходимая поддержка.

— Горка и место для катания несанкционированные, колодец находится на балансе коммерческого предприятия, — сообщил глава района.

Роберт Искандаров обратился к жителям района с просьбой уделять особое внимание безопасности детей. Он призвал родителей регулярно напоминать детям о правилах поведения и не оставлять их без присмотра. Ранее стало известно, что 4 января четыре человека погибли в массовой аварии на автодороге Казань — Альметьевск.

Наталья Жирнова