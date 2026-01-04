Туристический поток в Казанский кремль в 2025 году составил 4,4 млн человек

В пресс-службе отметили стабильность показателей посещаемости. На 2026 год запланированы масштабные работы по обновлению экспозиций

Фото: Динар Фатыхов

Музей-заповедник «Казанский Кремль» сообщил о результатах туристической активности за 2025 год. По предварительным данным, объект посетили около 4,4 млн человек, сообщает ТАСС.

Для сравнения, в 2024 году количество туристов составило примерно 4,5 миллиона человек.

В пресс-службе отметили стабильность показателей посещаемости. На 2026 год запланированы масштабные работы по обновлению экспозиций. В частности, намечен локальный ремонт Музея естественной истории Татарстана и реэкспозиция залов «Черное золото планеты» и «Кладовая недр».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Важным событием станет открытие в центре «Эрмитаж Казань» выставки «Николай II: семья и престол» из коллекции Государственного Эрмитажа. Руководство музея рассчитывает сохранить текущий уровень интереса туристов в предстоящие годы.

Ранее «Реальное время» сообщало, что 4 января в Казанском кремле пройдет мастер-класс «Роспись елочной игрушки». Об этом и других мероприятиях на четвертый день праздников — в афише «Реального времени».

Наталья Жирнова