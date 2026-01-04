Глава Альметьевска организовала питание для водителей, застрявших на трассах
Более 40 грузовых автомобилей вынуждены ожидать улучшения погодных условий
На территории Альметьевского района сложилась сложная дорожная ситуация из-за непогоды: более 40 грузовых автомобилей вынуждены ожидать улучшения погодных условий, передает пресс-служба администрации Альметьевска.
Сообщается, что по поручению главы Альметьевского района Гюзель Хабутдиновой для водителей организована всесторонняя поддержка. Всем дальнобойщикам, находящимся в вынужденной остановке, доставляют горячее питание и питьевую воду.
Напомним, что в республике ввели план «Буран» из-за сложных погодных условий. Многие трассы до сих пор закрыты для большегрузов, а дорогу Алексеевское — Альметьевск закрыли для всех видов транспорта.
