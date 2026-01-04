Минздрав России введет должность специалиста по долголетию

Новая специальность должна быть добавлена в реестр до 1 апреля текущего года

В 2026 году в России появится новая должность медицинского работника — врач по медицине здорового долголетия. Соответствующее решение закреплено в правительственном документе, имеющемся в распоряжении РИА «Новости».

Согласно документу, Минздраву России предстоит внести изменения в номенклатуру должностей медицинских работников. Новая специальность должна быть добавлена до 1 апреля текущего года.

Создание новой должности связано с реализацией государственной стратегии в отношении старшего поколения. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии действий до 2030 года. Повышение продолжительности жизни и обеспечение активного долголетия были названы Мишустиным ключевыми приоритетами госполитики.

