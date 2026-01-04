Водителя BMW, устроившего смертельное ДТП под наркотиками, отправили в СИЗО до 2 марта

Он превысил скорость и потерял контроль над автомобилем, из-за чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Xray

Суд Казани удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для водителя BMW X6, ставшего виновником смертельного ДТП. Решение было принято с учетом позиции прокуратуры Приволжского района города.

Трагедия произошла 2 января на 7-м километре автодороги «Лесхоз-Иштуган» в Сабинском районе. По данным следствия, водитель, находясь в наркотическом опьянении, управлял иномаркой. В результате он превысил скорость и потерял контроль над автомобилем, из-за чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Xray.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажирка отечественного автомобиля.

Срок содержания под стражей установлен до 2 марта. Напомним, ранее четыре человека погибли в массовой аварии на автодороге Казань — Альметьевск. По факту происшествия Чистопольским городским прокурором Тимуром Дияровым организована проверка.

Наталья Жирнова