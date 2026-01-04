М-5 и М-12 также закрыли в Татарстане для грузовиков и автобусов

Ранее такие ограничения ввели на М-7 от Казани до Набережных Челнов и на двух федеральных автодорогах до Ульяновска и Альметьевска

Фото: Динар Фатыхов

М-5 и М-12 также закрыли в Татарстане для грузовиков и автобусов. Об этом сообщили пресс-службы прокуратуры Татарстана и «Автодора».

— Сейчас на участке км 700 — км 836 для борьбы с непогодой задействовано 16 комбинированных дорожных машин, 4 трактора (из них 2 с роторным оборудованием), 1 грузовой эвакуатор, 6 экипажей аварийных комиссаров, — сказано в сообщении «Автодора».

Ранее такие ограничения для большегрузов ввели на М-7 от Казани до Набережных Челнов и на двух федеральных автодорогах до Ульяновска и Альметьевска.

Наталья Жирнова