В аэропорту Казани контролируют ситуацию с задержками рейсов

Четыре самолета «ушли» с посадки на запасные аэродромы четырех городов, а для обеспечения прав пассажиров в аэропорт прибыл помощник транспортного прокурора

Фото: Максим Платонов

4 января 2026 года в международном аэропорту Казани произошли массовые задержки авиарейсов из-за сильной метели. Для обеспечения прав пассажиров в аэропорт направлен помощник Татарского транспортного прокурора, сообщает приволжская транспортная прокуратура.

На месте организована работа мобильной приемной, где пассажиры могут обратиться по вопросам нарушения их прав в связи с задержками рейсов.

На данный момент в аэропорту задержано на прилет и вылет около 30 рейсов, а два самолета — в Стамбул и оттуда — отменили. Так, рейс в Екатеринбург вылетит вместо 08:00 в 17:10, а в Санкт-Петербург не может вылететь самолет на 07:45 — его перенесли на 13:00. Тяжелая ситуация наблюдается на прилет в Казань — в связи с метелью были перенаправлены на запасные аэродромы авиарейсы из Шри-Ланки, Новокузнецка, Москвы и Ташкента. Самолеты совершили посадку в Самаре, Уфе, московском аэропорту Шереметьево и Нижнем Новгороде.

Администрация аэропорта сообщает, что решение о выполнении посадки на запасном аэродроме в каждом случае принимал командир воздушного судна.

Наталья Жирнова