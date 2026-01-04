Количество иностранцев, выдворенных из России, сократилось на 30% в 2025 году

За первые 11 месяцев 2025 года судебные приставы принудительно выдворили из страны 54,4 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства

Фото: Реальное время

За первые 11 месяцев 2025 года судебные приставы принудительно выдворили из страны 54,4 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства. Такие данные представила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов, сообщает ТАСС.

Для сравнения: за аналогичный период 2024 года количество принудительно выдворенных иностранцев было выше и составило 79 тысяч человек. Снижение показателей может быть связано с усилением профилактической работы или изменением миграционной политики.

Напомним, что 42 нелегальных мигранта покинули Татарстан перед Новым годом. По итогам 2025 года из республики были высланы 1 535 нелегальных мигрантов. Позднее МВД опровергло слухи о привлечении иностранцев на службу в полиции.



Наталья Жирнова