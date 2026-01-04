На начальника отдела «Сев-Авиа» завели уголовное дело за дебош в аэропорту Казани

В ходе дебоша он применил насилие к сотрудникам аэропорта и представителям Росгвардии, которые пытались пресечь правонарушение

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении начальника производственно-диспетчерского отдела компании «Сев-Авиа». Мужчину подозревают в совершении хулиганских действий в аэропорту Казани, сообщает пресс-служба центрального МСУТ СК России.

По данным следствия, случай произошел вечером 31 декабря. Мужчина, будучи пьяным, нарушил общественный порядок. В ходе дебоша он применил насилие к сотрудникам аэропорта и представителям Росгвардии, которые пытались пресечь правонарушение.

За сопротивление властям и применение насилия фигурант дела заключен под стражу. Ему грозит наказание по статье о хулиганстве. Сейчас следователи выясняют все детали происшествия. Напомним, что водителя BMW, устроившего в Татарстане смертельное ДТП под наркотиками, отправили в СИЗО до 2 марта.

Наталья Жирнова