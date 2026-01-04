Грузовикам и автобусам временно запретили проезд по двум трассам Татарстана

4 января в республике действует штормовое предупреждение, на дорогах фиксируются снежные заносы и гололедица

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане ввели ограничение движения для грузового транспорта. Из-за плохих погодных условий и сложной обстановки на дорогах с 08:00 введено временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей. Об этом сообщила госавтоинспекция республики.

Ограничения распространяются на следующие федеральные трассы:

автодорога «Казань — Оренбург» (до Альметьевска);

автодорога «Казань — Ульяновск».

Ограничения ввели для безопасности водителей. Автомобилистов настоятельно просят не выезжать за пределы населенных пунктов. 4 января в республике действует штормовое предупреждение. Ранее сообщалось, что прогнозируются метели с видимостью до 500 метров, порывистый южный ветер до 15—20 м/с, местами до 23 м/с. На дорогах наблюдаются гололедица и снежные заносы.

Наталья Жирнова