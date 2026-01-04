Трассу Алексеевское — Альметьевск закрыли для всех видов транспорта

Мера безопасности введена для предотвращения возможных ДТП

Фото: Михаил Захаров

Трасса Алексеевское — Альметьевск закрыта для всех видов транспорта. Об этом сообщила Госавтоинспекция Татарстана.



Мера безопасности введена для предотвращения возможных ДТП и обеспечения сохранности транспортных средств и жизни участников дорожного движения. Водителям рекомендуется воздержаться от поездок по данному маршруту и выбирать альтернативные пути следования.

Ранее все главные трассы Татарстана закрыли для автобусов и грузовых автомобилей — это М-12, М-7, М-5, а также автодороги Казань — Оренбург (до Альметьевска) и Казань — Ульяновск.



Наталья Жирнова