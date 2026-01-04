Александр Шадриков возглавит департамент водных ресурсов Минприроды России

Под его руководством министерством экологии в Татарстане были реализованы проекты по оздоровлению Волги и экологической реабилитации реки Казанки

Фото: Артем Дергунов

Александр Шадриков, возглавлявший министерство экологии Татарстана, переходит на новую должность: он назначен директором Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии России. Об этом рассказал «Реальному времени» сам Александр Шадриков.

Накануне «Реальному времени» также стало известно, что он покинул пост главы Минэкологии РТ.

В новой должности Шадриков будет отвечать за ключевые направления в сфере водных ресурсов страны. В его обязанности войдет координация работ по оздоровлению крупнейших водоемов России, включая Волгу и озеро Байкал, а также управление гидрокаскадами и развитие водохозяйственного комплекса страны.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Напомним, что под руководством Александра Шадрикова в Татарстане были реализованы федеральные проекты по оздоровлению Волги, рекультивация иловых полей, демонтаж озерного нефтепровода в Нижнекамском водохранилище и многое другое. 29 декабря на онлайн-конференции «Реального времени» Александр Шадриков подвел итоги работы министерства с 2018 года. Подробнее — в материале.

Наталья Жирнова