Александр Вулин: Россия должна сохранять влияние в Сербии

Он отметил, что маневрирование Белграда не направлено против Москвы, а служит целям выживания страны

Бывший вице-премьер Сербии, председатель Наблюдательного совета государственной газовой компании «Сербиягаз» Александар Вулин в интервью ТАСС подчеркнул необходимость продолжения активной политики России в отношении Сербии.

— Россия прежде всего не должна отказываться от борьбы за Сербию. Никогда. Россия, как великая держава, обязана бороться за своего единственного настоящего союзника. Политики меняются, партии меняются, но сербы не изменились, — отметил Вулин.

Он также подчеркнул особую роль России в защите интересов славянских и православных народов. Он отметил, что маневрирование Белграда не направлено против Москвы, а служит целям выживания страны, при этом жизненно важные интересы России никогда не ставятся под угрозу. В качестве примера поддержки России Вулин напомнил об отказе Сербии от введения антироссийских санкций, подчеркнув сложность такого решения, учитывая географическую удаленность России от Балканского полуострова.

Ранее стало известно, что Сербия продлила поставки российского газа до конца марта 2026 года.

Наталья Жирнова