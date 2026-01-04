Правительство увеличит число вузов со скидками студентов из многодетных семей

Инициатива рассчитана на период 2025-2030 годов

Фото: Максим Платонов

Правительство России утвердило план по расширению возможностей льготного обучения в высших учебных заведениях для детей из многодетных семей. В ближайшие годы планируется увеличить количество вузов, предоставляющих скидки на платное образование этой категории студентов, передает ТАСС.

Инициатива рассчитана на период 2025-2030 годов и направлена на улучшение доступности высшего образования для детей из многодетных семей. За реализацию программы будут отвечать Минобрнауки России и федеральные органы исполнительной власти, имеющие в своем ведении высшие учебные заведения. Они также разработают необходимые методические рекомендации по внедрению льгот.



Ранее сообщалось, что казанским студентам из многодетных семей дадут налоговую скидку. От уплаты земельного налога освободят учащихся очной формы вузов в возрасте до 23 лет из семей с тремя и более детьми.

Наталья Жирнова