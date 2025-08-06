В России упал средний балл по ЕГЭ — кроме информатики и химии
Итоги приемной кампании в вузы
В России подводят итоги приемной кампании 2025 года. Бывших школьников ждали 1,2 тыс. вузов и почти 4 тыс. колледжей, где выделили более 619 тыс. и 835 тыс. бюджетных мест соответственно. В этом году университеты столкнулись с такими проблемами, как снижение среднего балла за ЕГЭ и отсутствие интереса работодателей к целевому обучению. Снова поднимался вопрос об отмене ЕГЭ, но ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской заявил о беспокойстве за сам уровень образования молодежи. Он предложил доработать, сохраняя систему ЕГЭ, систему общеобразовательной подготовки в школах с точки зрения широты и глубины понимания мира выпускниками школы. «И, может быть, ввести в портфолио дополнительный показатель, какую-то льготу, как для олимпиадников. Было бы полезно, если бы могли учитывать средний балл выпускника школы и он играл бы какую-то не определяющую, но дополнительную роль при поступлении в вузы». Об этом и неожиданном минусе подачи документов через «Госуслуги» — в материале «Реального времени».
«Все знают, что, кроме информатики и химии, буквально все баллы ЕГЭ упали»
— Могу с удовлетворением отметить, что интерес ребят к высшему образованию и нашим вузам по-прежнему высокий. Это радует, что молодежь стремится получить высшее образование и, по-моему, делает это гораздо более осознанно, чем раньше, — начал пресс-конференцию по итогам приемной кампании — 2025 ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов.
По его словам, многие с удовольствием идут на программы, которые сочетают гуманитарное, социально-экономическое образование с очень серьезными элементами технического и естественно-научного образования. «Я имею в виду те программы, где присутствует сильный элемент IT, искусственного интеллекта, цифровизации, больших данных. Этот тренд будет развиваться», — предсказал он.
Однако есть другая проблема — «тренд» на снижение баллов по Единому государственному экзамену. Всего ЕГЭ сдавали почти 682 тыс. выпускников. Самым популярным предметом по выбору для сдачи ЕГЭ, как и в предыдущие годы, осталось обществознание — в этом году его сдали 255 тыс. человек. По этому предмету средний балл составил 53,61, в 2024-м — 55,05, а в 2023 году — 56,4. Снизился балл и по русскому языку, который сдавали 638 тыс. человек: с 68,43 в 2023-м и 63,88 в 2024-м до 60,7 в 2025-м. В Рособрнадзоре это снижение связывают с «повышением объективности и реалистичности результатов экзамена» в связи с изменениями, которые исключают возможность воспользоваться «домашними заготовками» при написании сочинения.
О снижении среднего балла по общему конкурсу заявил ректор Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин — на 2,7, до 85,7. Однако он увеличился среди тех студентов, кто подавал заявление на обучение по квотам. Точные цифры Гордин не привел.
В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого средний балл по общему конкурсу, наоборот, вырос до 84,3 балла. «Этот показатель особенно радует на фоне снижения среднего балла ЕГЭ по ряду предметов и существенного уменьшения количества стобалльников в стране», — отметил ректор Андрей Рудской
Андрей Рудской затронул и другую проблему — заказчики целевого обучения не участвуют в отборе студентов.
— А я настаиваю — мы обязательно должны отработать систему участия самих заказчиков в согласовании кандидатов для целевого обучения и, может, даже встречи с ними. Потому что это сказывается на количестве приема — мы только 55% от квоты, которая выделена на целевой прием, в этом году выполнили. Это результат плохой работы и аффилированности с нашими индустриальными партнерами.
«Иногда нужно поговорить и, может быть, даже отговорить поступать»
Отдельно говорили про качество абитуриентов.
— Они просто [становятся] другие. Количество времени пребывания в Сети, информационные потоки — они меняют их способы действия и мышления, поэтому мы видим просто другого абитуриента и студента. И нам как университетам нужно под это подстраиваться. Появляется много цифровых инструментов образования. Мы понимаем, что контента в Сети много и надо больше вовлекать в лабораторно-практические занятия. Реакция будет. Но хуже или лучше, я бы не сказал: у нас тут даже балл по ЕГЭ сохраняется, а дети приходят другие, — прокомментировал ситуацию и. о. ректора Уральского федерального университета им. первого президента России Б.Н. Ельцина Илья Обабков.
Обратный пример привел Дмитрий Ливанов:
— Мы в начале года провели интересный эксперимент. Наши первокурсники писали контрольную работу по физике, которая в точности повторяла задачи, которые решали поступающие в МФТИ в 1972 году. Выяснилось, что 90% наших первокурсников успешно решили задачи и поступили бы в 1972 году. Это означает, что качество нашего школьного образования остается высоким. В области естественных и точных наук мы не фиксируем серьезного изменения качества за десятилетия.
Михаил Гордин затронул другую сторону технического прогресса — отсутствие возможности пообщаться с абитуриентом, который подает документы в вузы через «Госуслуги»:
«Не надо расстраиваться, что в этом году просели по каким-то предметам баллы по ЕГЭ»
Извечная тема, которая поднимается не первый год, — отказ от ЕГЭ. По словам Михаила Гордина, это очень хороший показатель академических знаний того или иного абитуриента и возможность поступить из разных городов и разных регионов в том числе в ведущие вузы.
А вот Андрея Рудского беспокоит сам уровень образования молодежи.
— ЕГЭ в своей позитивной части — относительно поступления в вузы — безусловно, позитивно, а вот ЕГЭ с точки зрения общеобразовательной, культурной широты знаний и понимания мира для выпускника школы сказывается очень негативно. Они не знают ни астрономии, ни биологии, ни географии. Мы приближаемся по образу понимания мира молодежью к тем смешным американским интервью, которые давали школьники. У нас уже тоже ходят: у них спрашивают, как зовут отца Александра Сергеевича Пушкина, и они не могут ответить.
Он предложил доработать, сохраняя систему ЕГЭ, систему общеобразовательной подготовки в школах с точки зрения широты и глубины понимания мира выпускниками школы. «И, может быть, ввести в портфолио дополнительный показатель, какую-то льготу, как для олимпиадников. Было бы полезно, если бы могли учитывать средний балл выпускника школы и он играл бы какую-то не определяющую, но дополнительную роль при поступлении в вузы. Это стимулировало бы ребят изучать параллельные дисциплины. Сейчас они с восьмого класса заточены только на профильные», — заключил ректор СПбПУ.
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