В России упал средний балл по ЕГЭ — кроме информатики и химии

Итоги приемной кампании в вузы

Фото: Динар Фатыхов

В России подводят итоги приемной кампании 2025 года. Бывших школьников ждали 1,2 тыс. вузов и почти 4 тыс. колледжей, где выделили более 619 тыс. и 835 тыс. бюджетных мест соответственно. В этом году университеты столкнулись с такими проблемами, как снижение среднего балла за ЕГЭ и отсутствие интереса работодателей к целевому обучению. Снова поднимался вопрос об отмене ЕГЭ, но ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской заявил о беспокойстве за сам уровень образования молодежи. Он предложил доработать, сохраняя систему ЕГЭ, систему общеобразовательной подготовки в школах с точки зрения широты и глубины понимания мира выпускниками школы. «И, может быть, ввести в портфолио дополнительный показатель, какую-то льготу, как для олимпиадников. Было бы полезно, если бы могли учитывать средний балл выпускника школы и он играл бы какую-то не определяющую, но дополнительную роль при поступлении в вузы». Об этом и неожиданном минусе подачи документов через «Госуслуги» — в материале «Реального времени».

«Все знают, что, кроме информатики и химии, буквально все баллы ЕГЭ упали»

— Могу с удовлетворением отметить, что интерес ребят к высшему образованию и нашим вузам по-прежнему высокий. Это радует, что молодежь стремится получить высшее образование и, по-моему, делает это гораздо более осознанно, чем раньше, — начал пресс-конференцию по итогам приемной кампании — 2025 ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов.

По его словам, многие с удовольствием идут на программы, которые сочетают гуманитарное, социально-экономическое образование с очень серьезными элементами технического и естественно-научного образования. «Я имею в виду те программы, где присутствует сильный элемент IT, искусственного интеллекта, цифровизации, больших данных. Этот тренд будет развиваться», — предсказал он.

Однако есть другая проблема — «тренд» на снижение баллов по Единому государственному экзамену. Всего ЕГЭ сдавали почти 682 тыс. выпускников. Самым популярным предметом по выбору для сдачи ЕГЭ, как и в предыдущие годы, осталось обществознание — в этом году его сдали 255 тыс. человек. По этому предмету средний балл составил 53,61, в 2024-м — 55,05, а в 2023 году — 56,4. Снизился балл и по русскому языку, который сдавали 638 тыс. человек: с 68,43 в 2023-м и 63,88 в 2024-м до 60,7 в 2025-м. В Рособрнадзоре это снижение связывают с «повышением объективности и реалистичности результатов экзамена» в связи с изменениями, которые исключают возможность воспользоваться «домашними заготовками» при написании сочинения.

Вузы также заявили о снижении среднего балла ЕГЭ. Например, в Московском физико-техническом институте он уменьшился на 0,5 балла, до 97,6, заявил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов. «Мы связываем это с тем, что в этом году меньше высокобалльников по традиционно важным для МФТИ школьным предметам — физике, математике, информатике, биологии — из-за некоторой калибровки ЕГЭ», — пояснил он.

О снижении среднего балла по общему конкурсу заявил ректор Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин — на 2,7, до 85,7. Однако он увеличился среди тех студентов, кто подавал заявление на обучение по квотам. Точные цифры Гордин не привел.

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого средний балл по общему конкурсу, наоборот, вырос до 84,3 балла. «Этот показатель особенно радует на фоне снижения среднего балла ЕГЭ по ряду предметов и существенного уменьшения количества стобалльников в стране», — отметил ректор Андрей Рудской



— Все знают, что, кроме информатики и химии, буквально все баллы ЕГЭ упали. Все просели — это и русский, и математика, и обществознание, и физика. Но проходной балл на все направления подготовки в этом году превысил отметку 200+. Можно выделить рост проходного балла по инженерным направлениям на фоне небольшого падения по гуманитарным и экономическим направлениям. Это техносферная безопасность, техническая физика. Вы знаете, в металлургии произошел прорыв — в прошлом году средний балл был 201, в этом — 215. Даже металлурги у нас начинают поднимать головы с точки зрения того, что идут более талантливые ребята, — похвастался ректор СПбПУ.

Андрей Рудской затронул и другую проблему — заказчики целевого обучения не участвуют в отборе студентов.

— А я настаиваю — мы обязательно должны отработать систему участия самих заказчиков в согласовании кандидатов для целевого обучения и, может, даже встречи с ними. Потому что это сказывается на количестве приема — мы только 55% от квоты, которая выделена на целевой прием, в этом году выполнили. Это результат плохой работы и аффилированности с нашими индустриальными партнерами.

«Иногда нужно поговорить и, может быть, даже отговорить поступать»

Отдельно говорили про качество абитуриентов.

— Они просто [становятся] другие. Количество времени пребывания в Сети, информационные потоки — они меняют их способы действия и мышления, поэтому мы видим просто другого абитуриента и студента. И нам как университетам нужно под это подстраиваться. Появляется много цифровых инструментов образования. Мы понимаем, что контента в Сети много и надо больше вовлекать в лабораторно-практические занятия. Реакция будет. Но хуже или лучше, я бы не сказал: у нас тут даже балл по ЕГЭ сохраняется, а дети приходят другие, — прокомментировал ситуацию и. о. ректора Уральского федерального университета им. первого президента России Б.Н. Ельцина Илья Обабков.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Обратный пример привел Дмитрий Ливанов:

— Мы в начале года провели интересный эксперимент. Наши первокурсники писали контрольную работу по физике, которая в точности повторяла задачи, которые решали поступающие в МФТИ в 1972 году. Выяснилось, что 90% наших первокурсников успешно решили задачи и поступили бы в 1972 году. Это означает, что качество нашего школьного образования остается высоким. В области естественных и точных наук мы не фиксируем серьезного изменения качества за десятилетия.

Михаил Гордин затронул другую сторону технического прогресса — отсутствие возможности пообщаться с абитуриентом, который подает документы в вузы через «Госуслуги»:

— Это очень хорошо, это очень удобно, но у этого есть обратный эффект. Когда абитуриент не приходит ногами в университет и мы не имеем возможности с ним лично пообщаться, это уменьшает профориентационную сторону общения с ним в рамках приемной кампании, потому что не всегда всем нужно поступать к нам. Иногда нужно поговорить и, может быть, даже отговорить поступать, потому что он может просто не справиться или поступить не на ту специальность. Зачем тратить время. При всем удобстве «Госуслуг» мы все равно хотели бы, чтобы абитуриенты приходили и общались лично с комиссиями, — высказал опасения ректор МГТУ.





Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Не надо расстраиваться, что в этом году просели по каким-то предметам баллы по ЕГЭ»

Извечная тема, которая поднимается не первый год, — отказ от ЕГЭ. По словам Михаила Гордина, это очень хороший показатель академических знаний того или иного абитуриента и возможность поступить из разных городов и разных регионов в том числе в ведущие вузы.

С ним согласен Анатолий Торкунов: «ЕГЭ не следует отменять, это неплохой и универсальный способ проверки знаний на выпуске из школы. ЕГЭ сегодня носит объективный характер. Ребята потом, обучаясь в университетах, показывают, что заслужили оценки. Так что ломать то, что годами складывалось и совершенствуется каждый год, не надо. И особенно не надо расстраиваться, что в этом году просели по каким-то предметам баллы по ЕГЭ. Это объективная оценка, значит, на это надо просто обратить внимание учителей и Минпросвещения, что по этим направлениям подготовки есть проблемы и надо внести коррективы.

А вот Андрея Рудского беспокоит сам уровень образования молодежи.

— ЕГЭ в своей позитивной части — относительно поступления в вузы — безусловно, позитивно, а вот ЕГЭ с точки зрения общеобразовательной, культурной широты знаний и понимания мира для выпускника школы сказывается очень негативно. Они не знают ни астрономии, ни биологии, ни географии. Мы приближаемся по образу понимания мира молодежью к тем смешным американским интервью, которые давали школьники. У нас уже тоже ходят: у них спрашивают, как зовут отца Александра Сергеевича Пушкина, и они не могут ответить.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он предложил доработать, сохраняя систему ЕГЭ, систему общеобразовательной подготовки в школах с точки зрения широты и глубины понимания мира выпускниками школы. «И, может быть, ввести в портфолио дополнительный показатель, какую-то льготу, как для олимпиадников. Было бы полезно, если бы могли учитывать средний балл выпускника школы и он играл бы какую-то не определяющую, но дополнительную роль при поступлении в вузы. Это стимулировало бы ребят изучать параллельные дисциплины. Сейчас они с восьмого класса заточены только на профильные», — заключил ректор СПбПУ.