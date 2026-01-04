Количество жертв террористического акта в Хорлах выросло до 29 человек

Не менее 60 человек получили ранения, 15 из них продолжают лечение в медицинских учреждениях, три пациента находятся в критическом состоянии

Фото: Динар Фатыхов

Следственный комитет России уточнил данные о количестве жертв террористического акта в селе Хорлы Херсонской области, который произошел в ночь с 31 декабря на 1 января. Согласно заявлению официального представителя Светланы Петренко, количество погибших достигло 29 человек, среди которых есть два несовершеннолетние, передает «Интерфакс».

Не менее 60 человек получили ранения различной степени тяжести, пятнадцать из них продолжают лечение в медицинских учреждениях, три пациента находятся в критическом состоянии. Идентифицированы тела двенадцати погибших, остальные проходят процедуру опознания через проведение генетических исследований. Ранее сообщалось о 27 жертвах нападения.

1 января Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с трагедией в Херсонской области. Он направил слова поддержки руководству региона, а также семьям погибших и пострадавших.

Наталья Жирнова