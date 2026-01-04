5 января в Казани отключат воду по нескольким адресам

Это связано с проведением аварийных работ на водопроводных сетях по адресу: ул. Равнинная, 31

Фото: Динар Фатыхов

5 января в Казани отключат воду по нескольким адресам. Это связано с проведением аварийных работ на водопроводных сетях по адресу Равнинная, 31, будет временно прекращена подача воды, сообщает «Водоканал» Отключение запланировано на 5 января и продлится ориентировочно с 09:30 до 21:00.

Ограничения затронут следующие адреса:

улица Минусинская (дома № 1 к. 1, 1к. 2, 2, 1а);

улица Приволжская (дома № 102 к. 1, 102 к. 2, 102 к. 3, 106);

улица Звездная (дома № 6, 15, 17, 19);

улица Водников (дом № 56);

улица Завокзальная (дома № 57, 144);

поселок Калининский.

Напомним, что в Казани подготовили крупнейший городской коллектор к капитальному ремонту. Специалисты предприятия «Водоканал» извлекли из подземных камер более 40 тонн различного мусора, включая иловую массу, старые ткани и мокрые салфетки.

Наталья Жирнова