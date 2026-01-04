В Татарстане ввели план «Буран» из-за сложных погодных условий

Действие режима продлится до полной ликвидации последствий неблагоприятных метеорологических явлений

Фото: Максим Платонов

В Татарстане с 14:00 4 января начал действовать план «Буран». Решение о введении специального режима было принято премьер-министром республики Алексеем Песошиным. Причина — обильные снегопады и образование снежных заносов на автомобильных дорогах региона, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

План предусматривает комплекс мер по обеспечению бесперебойного движения автомобильного и железнодорожного транспорта. Главы муниципальных районов обязаны каждые шесть часов отчитываться о ходе выполнения плана в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана и оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по региону.

Действие режима продлится до полной ликвидации последствий неблагоприятных метеорологических явлений.

Ранее все главные трассы Татарстана закрыли для автобусов и грузовых автомобилей— это М-12, М-7, М-5, а также автодороги Казань — Оренбург (до Альметьевска) и Казань — Ульяновск. Трассу Алексеевское — Альметьевск закрыли для всех видов транспорта. Новогодние мероприятия в Казани перенесли также из-за непогоды.

Наталья Жирнова