Средняя зарплата в России достигла почти 100 тысяч рублей

Наиболее значительный рост зарплат отмечен в сфере разработки программного обеспечения — на 137 тысяч рублей

Фото: Реальное время

За последний год средняя заработная плата в России увеличилась на 13,1 тысячи рублей, достигнув 99,7 тысячи рублей. При этом рост доходов зафиксирован в 258 отраслях экономики, сообщают РИА «Новости».

Наиболее значительный рост зарплат отмечен в сфере разработки программного обеспечения — на 137 тысяч рублей. Существенное повышение также получили работники рыболовной отрасли (+69 тысяч рублей) и сотрудники холдинговых компаний (+55,5 тысячи рублей). В числе лидеров по росту доходов оказались также специалисты по аренде интеллектуальной собственности (+50,7 тысячи рублей) и разработчики строительных проектов (+46,3 тысячи рублей).

Единственным сектором с существенным падением зарплат стали инвестиционные фонды, где доходы снизились на 57,4 тысячи рублей.

Напомним, что более половины жителей Казани рассчитывали получить 13-ю зарплату в 2025 году.

Наталья Жирнова