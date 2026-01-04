Новогодние мероприятия в Казани перенесли из-за непогоды
Каток и прокат коньков в парке «Черное озеро» временно не работают
В казанском парке «Черное озеро» 4 января временно прекращена работа катка и пункта проката спортивного инвентаря. Решение о приостановке деятельности озвучила администрация Дирекции парков и скверов города.
Закрытие связано с неблагоприятными погодными условиями — в настоящее время идет сильный снегопад.
Перенесены уличные представления в разных районах города. Спектакль-променад «Гости Аллеи. Зимнее сияние» на бульваре Серова состоится 6 января в 18:30. У Центра семьи «Казан» отменено представление «Приключение коня Юрия» и выступление группы «2IZI». Волшебный трамвай Деда Мороза дополнительно приедет 7 января.
Также перенесены все запланированные мероприятия в елочных городках сквера по улице Мира, сквера 100-летия строительной отрасли РТ и территории Казанского ипподрома. Новые даты проведения — 10 января в 16:00.
