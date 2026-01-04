Новости общества

02:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Новогодние мероприятия в Казани перенесли из-за непогоды

13:42, 04.01.2026

Каток и прокат коньков в парке «Черное озеро» временно не работают

Новогодние мероприятия в Казани перенесли из-за непогоды
Фото: Реальное время

В казанском парке «Черное озеро» 4 января временно прекращена работа катка и пункта проката спортивного инвентаря. Решение о приостановке деятельности озвучила администрация Дирекции парков и скверов города.

Закрытие связано с неблагоприятными погодными условиями — в настоящее время идет сильный снегопад.

Перенесены уличные представления в разных районах города. Спектакль-променад «Гости Аллеи. Зимнее сияние» на бульваре Серова состоится 6 января в 18:30. У Центра семьи «Казан» отменено представление «Приключение коня Юрия» и выступление группы «2IZI». Волшебный трамвай Деда Мороза дополнительно приедет 7 января.

Также перенесены все запланированные мероприятия в елочных городках сквера по улице Мира, сквера 100-летия строительной отрасли РТ и территории Казанского ипподрома. Новые даты проведения — 10 января в 16:00.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоИсторияКультура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем