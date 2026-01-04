В Татарстане полностью закрыли движение по трассе М-5 до утра в ряде районов

Причиной введения ограничений стали сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад и плохая видимость

Фото: Динар Фатыхов

В связи со снежными заносами и плохой видимостью на федеральной трассе М-5 «Урал» введено ограничение движения для всех видов транспорта. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Татарстану.

Ограничение распространяется на участок дороги с 1194-го по 1364-й километр, проходящий через Республику Башкортостан, Оренбургскую область и Республику Татарстан. Причиной введения ограничений стали сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад и плохая видимость.

В Татарстане движение ограничено на нескольких участках:

в Бугульминском районе на трех отрезках общей протяженностью 7,5 километра;

в Бавлинском районе на участке протяженностью 22,5 километра.

Ограничение введено с 16:30 4 января 2026 года. Планируемое время снятия ограничений — 07:00 5 января 2026 года. Однако этот срок может измениться в зависимости от погодных условий. Ранее также полностью перекрыли трассу Алексеевское — Альметьевск, а в республике ввели план «Буран».

Наталья Жирнова