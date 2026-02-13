ФСБ и служба безопасности «Алабуги» задержали сотрудника «дочки» ОЭЗ

Мужчина получил более 3 млн рублей в качестве взятки

Фото: Реальное время

Сотрудники УФСБ России по Татарстану совместно со службой безопасности АО «ОЭЗ «ППТ Алабуга» задержали главного специалиста дочерней компании — ООО «Дрейк» Марата Рахматуллина. Мужчина получил незаконное денежное вознаграждение в сумме более 3 млн рублей от одного из действующих поставщиков общества. Возбуждено уголовное дело по части 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

— В компании действует нулевая терпимость к коррупции. Мы благодарны коллегам из правоохранительных органов за тесное плодотворное сотрудничество. Совместные усилия позволяют оперативно выявлять и пресекать противоправные действия, — сообщили в пресс-службе ОЭЗ «Алабуга».

Ранее сообщалось, что фигурантов дела Fesco подозревают в растрате 885 млн рублей.

Никита Егоров