Прокуратура Татарстана: у семьи экс-ректора КАИ Тимура Алибаева изъяли активы на 33 млн рублей

Претензии надзорного ведомства связаны с результатами проверки по контролю за доходами и расходами Лиры Алибаевой

Фото: Олег Тихонов

В Казани исполнено решение суда по иску прокуратуры Татарстана об обращении в доход государства имущества и взыскании денежных средств на общую сумму 33 млн рублей с семьи Алибаевых. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

13 ноября Верховный суд Татарстана отклонил доводы жалоб защиты на решение Вахитовского райсуда Казани. Ранее, в сентябре 2024 года, этот же суд полностью удовлетворил иск прокурора Татарстана о «раскулачивании» за разницу между доходами и расходами руководителя казанского вуза Тимура Алибаева и членов его семьи.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, на момент подачи иска в мае 2024 года Тимур Алибаев возглавлял казанский вуз. Прокурор Татарстана требовал изъять в доход государства три квартиры общей стоимостью 9 млн рублей и взыскать солидарно с ректора и его супруги 24 млн рублей. По данным истца, последняя сумма в 2022 году была переведена со счетов госслужащей Лиры Алибаевой в турецкий банк. Претензии надзорного ведомства связаны с результатами проверки по контролю за доходами и расходами Лиры Алибаевой как сотрудницы Управления федерального казначейства.

Позицию прокуратуры по делу в судах представляла Лилия Фаттахова, ныне возглавляющая антикоррупционный отдел прокуратуры Татарстана. Ей удалось доказать в суде, что часть покупок и денежных переводов семьи Алибаевых не подтверждена законными доходами, в том числе в период, когда Алибаев возглавлял администрации Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани.

Рената Валеева