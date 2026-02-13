Перасович признал «сложный период» УНИКСа, но рекорд Рейнольдса спас матч против «Пармы»

Лидер встречи сменялся 17 раз, но все решал один бросок

Фото: предоставлено пресс-службой баскетбольного клуба УНИКС

УНИКС едва снова не «споткнулся» о «Бетсити Парму» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, вырвав победу лишь в клатче — 74:72. Решающим стал данк Джалена Рейнольдса, который обновил личный рекорд результативности в сезоне. Теперь серия домашних побед клуба в Лиге выросла до 25, что стало рекордом для современной баскетбольной Европы. Как казанцы оказались в шаге от поражения и по поводу каких болельщиков сокрушался Велимир Перасович — в материале «Реального времени».

«Приятно, что мы не уступаем им в атлетизме и размере»

Кажется, что для УНИКСа парни из Пермского края стали настоящим «криптонитом». Их рулевой Евгений Пашутин выстроил команду-убийцу гигантов: в октябре ими был повержен ЦСКА (83:80), в ноябре бело-зеленые уступили пермякам на выезде (82:90), а в декабре пала «Локомотив-Кубань» (93:85) под руководством тогдашнего Антона Юдина. Три лидера турнирной таблицы поочередно споткнулись о мощные габариты пермского коллектива.

Нынешняя встреча превратилась в вязкое противостояние, где лидер сменялся 17 раз! Команды шли «ноздря в ноздрю», отвечая точным попаданием на каждый результативный выпад соперника. По-настоящему доминировал в этом хаосе Джален Рейнольдс. Центровой обновил личный рекорд сезона, набрав 30 очков и добавив к ним 6 подборов. УНИКС в этот вечер играл на него, из-за чего результат того же Маркуса Бингэма выглядел скромнее (12 очков + 12 подборов), хотя тот и оформил дабл-дабл. Защита «Пармы» раз за разом позволяла Рейнольдсу «вальсировать» в своей краске:

— Здесь был выбор: или остановить Рейнольдса, но дать забить остальным игрокам по 15, по 20 очков, или пусть Джален 30 забьет. Баскетбол это и математика, и геометрия же, — указал Пашутин. — Приятно, что мы не уступаем им в атлетизме и размере, но этого недостаточно, чтобы победить, тем более на выезде.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Действительно, игра Рейнольдса выделилась на фоне остальных. Руслан Абдулбасиров и капитан Дмитрий Кулагин набрали по 8 очков и сделали по 5 подборов. Пэрис Ли ограничился семью очками, при этом не реализовав ни одной из пяти попыток из-за дуги! Тай Брюэр также был неточен в четырех трехочковых попытках, набрав лишь два очка.

«Если [люди] так считают, то они не понимают баскетбол»

Последние три игры УНИКСа нельзя назвать спокойными. Встреча с ЦСКА завершилась поражением, а в матчах с «Уралмашем» и «Локомотивом-Кубанью» казанцы уступали в счете после первой половины. На фоне этих результатов Велимир Перасович жестко отреагировал на критику в адрес команды:

— Сейчас мы проходим через сложный период: много выездов, есть травмы и накапливается усталость <...> Возможно, кто-то скажет, что с командой что-то происходит, но такой подход — категорически неверный. В конце концов, мы победили! Если [люди] так считают, то они не понимают баскетбол! Я считаю, что это плохой подход, и [они] не уважают наши победы. Все-таки надо смотреть на факты: мы победили, сложные три матча, — разгорячился Перасович.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

В начале матча стартовая пятерка казанцев претерпела вынужденные изменения: вместо Андрея Лопатина на паркет вышел Руслан Абдулбасиров, который и открыл счет в матче. Как сообщил главный тренер, Лопатин пропустит несколько игр из-за болей в области ребер.



Самый большой отрыв в матче совершили пермяки — они ушли на «+8»

Вся первая четверть прошла в вязкой борьбе — ни одной из команд не удавалось выйти за пределы одного владения. Габариты центровых «Пармы» Глеба Фирсова и Террелла Картера стали серьезным препятствием даже для лидеров казанцев — Джалена Рейнольдса и Маркуса Бингэма.

Во втором отрезке защита превалировала над атакой — первые очки в четверти УНИКС набрал только через 1,5 минуты. Финал первой половины и вовсе превратился в череду фолов и остановок, лишив игру былой динамики.

— У двоих наших «больших» в конце было четыре фола — думаю, что это показатель того, что они боролись в каждом эпизоде. И наша тактика работала, и все было хорошо, но мы сделали 19 потерь, просто перевод куда-то в аут и при выносе, — рассказал Пашутин.

Третья четверть почти стала роковой для УНИКСа — после серии ошибок казанцы отпустили «Парму» на дистанцию в «+8». Однако «трешка» Михаила Беленицкого и проход Пэриса Ли вернули интригу, сократив разницу до двух очков к началу финального штурма.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Концовка превратилась в битву нервов. В решающем обмене ударами на попадание Брэндона Адамса УНИКС ответил мощным данком Рейнольдса, установившим окончательный счет 74:72. У пермяков был шанс на победу, но дальний бросок Адамса под сирену оказался неточным.

Несмотря на поражение, «Парма» может занести в актив игру Льва Свинина — форвард показал хорошую точность, отправив в корзину казанцев все пять своих трехочковых попыток и установив новый карьерный рекорд.

Следующая возможность увидеть лидеров УНИКСа представится болельщикам 15 февраля в Москве на Матче всех звезд Лиги ВТБ. На паркете вновь встретятся Велимир Перасович и Евгений Пашутин. Наставник казанцев возглавит команду «Звезд мира», в составе которой выступят Бингэм и Рейнольдс. За «Звезд России» сыграют Дмитрий Кулагин и Алексей Швед. Сам Евгений Пашутин отметил атмосферу мероприятия, подчеркнув, что «оказаться там мечтают все». Праздник баскетбола начнется в 17.00 мск.

Статистика встречи:

УНИКС — «Бетсити Парма» — 74:72 (18:18, 22:21, 19:22, 15:11).

Лидеры УНИКСа: Рейнольдс (30 + 6 подборов), Бингэм (12 + 12 подборов).

Лидеры пермяков: Свинин (17), Адамс Б. (15 + 7 передач), Картер (13 + 7 подборов).